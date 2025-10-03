Wessel Nijman pakte donderdag een prachtige zege door de Players Championship 30 te winnen. Na de wedstrijd was de darter uit Uitgeest dolblij met zijn zege, maar stiekem zag hij het ook wel aankomen.

Nijman versloeg in de finale van het toernooi in Leicester de hoog geklasseerde topspeler Damon Heta door hem met een overtuigende 8-3 te verslaan. Het was een langverwachte zege die de Nederlander met vijf legs op rij wist te pakken. Nijman liet zien dat hij absoluut de sterkste was door onder andere Cameron Menzies, Chris Dobey en Ryan Searle te verslaan gedurende zijn weg naar de eindzege.

'Voelde deze aankomen'

Nijman vertelde achteraf dat hij door zijn eigen vorm wist dat een zege in het verschiet lag. "Ik voelde dat deze overwinning eraan zat te komen. De afgelopen dagen speelde ik ook erg goed. Dinsdag haalde ik de halve finale van Players Championship 29, dus ik wist dat die vorm goed zat. Vandaag klopte alles", zo vertelde Nijman, die ook nog een negendarter miste op een pijl.

World Grand Prix

Nijman gaat ook zijn debuut maken op de World Grand Prix en daar is hij misschien nog wel een stuk blijer mee. "World Matchplay, World Grand Prix, European Championship. Dit zijn alle toernooien waar je het hele jaar naartoe werkt. Ik ga het proberen te benaderen als elk ander toernooi, maar natuurlijk is het speciaal. Het is wel echt een droom om op die toernooien te spelen."

Tijdens de World Grand Prix maakt Nijman aanstaande maandag zijn debuut tegen de sterke Rob Cross. Voltage werd in 2018 wereldkampioen darts en is sindsdien een gevaarlijke outsider voor de titel. In oktober 2024 won Nijman voor het eerst een PDC-toernooi. Hij schreef toen Players Championship 24 op zijn naam door Stephen Bunting in de finale aan de zegekar te binden. De zege van vrijdag was voor Nijman pas zijn tweede op PDC-niveau.