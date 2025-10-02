Wessel Nijman heeft donderdag voor Nederlands dartsucces gezorgd. De 25-jarige Nederlander schreef Players Championship 30 op zijn naam door wereldtopper Damon Heta in de finale met 8-3 te verpulveren.

Het had weinig of het was donderdag in Leicester een volledig Nederlandse finale geworden. Wesley Plaiser haalde de halve finales, maar hij liet tegen Heta maar liefst zes matchdarts liggen. De Australiër ontsnapte en trof in de finale een landgenoot van Plaisier, maar had tegen Nijman minder geluk.

Nijman speelde de hele dag al ijzersterk en won op weg naar de finale al van grote namen als Chris Dobey en Ryan Searle. In de finale tegen Heta ging het tot 3-3 gelijkop, maar daarna maakte de Nederlander het verschil. Hij won vijf legs op rij en gooide in de voorlaatste leg zelfs bijna een negendarter, maar de dubbel vloog er niet in. Nijman liet zich daar niet door afleiden en pakte even later de titel.

15.000 pond voor de ranglijst

Het is voor de jonge Nederlander zijn tweede titel bij de PDC en het lijkt erop dat hij begin oktober altijd goed op dreef is. Hij won vorig jaar namelijk zijn allereerste titel bij de dartbond op 1 oktober en pakte zijn tweede een jaar later op 2 oktober.

Nijman verdient met zijn toernooiwinst ook nog eens 15.000 Britse ponden (ongeveer 17.000 euro) en hij stijgt daardoor naar de 38e plek op de Order of Merit. Aangezien de Nederlander tot het einde van het jaar geen geld verdedigd voor de ranking is de kans groot dat hij nog voor het WK in de top-32 staat. Dat zou betekenen dat hij in de eerste paar rondes de wereldtop ontloopt.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen zou in Leicester eigenlijk ook meedoen, maar nadat hij dinsdag en woensdag al snel sneuvelde, besloot hij zich af te melden. Dat kan weleens grote gevolgen hebben voor de topdarter, want hij hoort na 30 van de 34 Players Championship-toernooien niet bij de 64 spelers die daar het beste hebben gepresteerd. Dat is wel nodig om later dit jaar mee te mogen doen aan de Players Championship Finals.