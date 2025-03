Ongekende chaos bij basketbalduel in NBA: 'Dat wil je nooit zien'

Een bizarre wedstrijd in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Daar won Minnesota Timberwolves van de Detroit Pistons (123-104), maar daar ging het na afloop nauwelijks over. Een massale knokpartij op het veld was hét onderwerp van de wedstrijd.

Maar liefst vijf spelers en twee coaches werden in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) weggestuurd tijdens de wedstrijd. Het liep in het tweede kwart volledig uit de hand na twee technische fouten. Er ontstond een woordenwisseling waarna in mum van tijd meerdere spelers met elkaar op de vuist gingen. Dat werd op de tribunes feilloos vastgelegd.

WOLVES AND PISTONS THROWING HANDS 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WMvXYQ8f4X — NBACentel (@TheNBACentel) March 31, 2025

Toen de stofwolken waren opgetrokken, konden een aantal spelers en coaches hun spullen pakken. Bij Detroit mochten Dwane Casey (hoofdcoach) en de spelers Isaiah Stewart, Ron Holland en Marcus Sasser niet verder. Minnesota moest het stellen zonder Naz Reid en D'Angelo Russell. Ook assistent-coach Pablo Prigioni haalde het einde van het duel niet.

'Ze slaan je'

“Het is duidelijk dat het uit de hand is gelopen”, aldus de bestrafte Casey na afloop. Zijn collega aan de andere kant, Chris Finch, vreesde er op voorhand al een beetje voor vanwege de speelstijl van Detroit. "Ze slaan je, ze houden je vast, allemaal dingen die je van fysieke teams verwacht." Maar met een ding had hij geen rekening gehouden: dat de spelers het heft in eigen handen namen. "Dat wil je nooit zien."

Gelukkig voor hem hield hij wel een overwinning over aan het uit de hand gelopen duel. De Timberwolves kwamen knap terug van een achterstand van liefst 16 punten en wonnen uiteindelijk ruim: 123 - 104.

Bekijk hier, vanaf ongeveer 3:10, hoe het duel ontspoorde