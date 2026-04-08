Go Ahead Eagles en Dean James worden niet bestraft vanwege de beruchte 'paspoortgate'. Het onderzoek is door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal van de KNVB afgerond. Hoewel James al meer dan een jaar niet speelgerechtigd is, levert hem dat geen straf op.

Dat maakt de voetbalbond bekend via de eigen website. Volgens hen is het namelijk 'niet aan de aanklager om de nationaliteit van een persoon vast te stellen'. James had jarenlang de Nederlandse nationaliteit, maar nam vorig jaar die van Indonesië aan om voor die nationale ploeg uit te komen. Daardoor verloor hij automatisch het Nederlanderschap.

Rel na onthulling in podcast

En dus zou, zo blijkt nu, hij al een jaar niet speelgerechtigd zijn. Dat balletje kwam aan het rollen na Go Ahead - NAC (6-0) en een opmerking uit de podcast De Derde Helft, waar een van de gasten een verhaal deelde waaruit bleek dat James, net als veel andere Eredivisiespelers, eigenlijk niet zou mogen spelen door de nationaliteitenwissel.

De 'paspoortgate' beheerst een tijdlang het Nederlandse voetbal en de kans bestond dat veel wedstrijden zelfs overgespeeld konden worden. Nu heeft de aanklager betaald voetbal besloten geen 'tuchtrechtelijke maatregelen te nemen'. Volgens hen was zowel speler als club niet op de hoogte van de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit.

Het lijkt dus allemaal met een sisser af te lopen, al drukt de aanklager clubs uit het Nederlands betaald voetbal wel op het hart dat zij en de spelers nu wél moeten weten wat de regels rondom hun nationaliteit zijn.