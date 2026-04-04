Het Nederlandse voetbal is de afgelopen tijd in de ban van de paspoortkwestie. Marjan Olfers, hoogleraar recht en sport aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontving meerdere telefoontjes van bezorgde voetballers en wijst naar de rol van spelersmakelaars: "Ik vind het hun taak om te zorgen voor jonge spelers."

Vorige maand kwam de paspoortkwestie, die internationals uit Suriname, Indonesië en mogelijk Kaapverdië raakt, aan het rollen toen NAC Breda als eerste naar de KNVB stapte. Volgens de Bredase club speelde de Indonesische international Dean James mee voor Go Ahead Eagles in de met 6-0 verloren wedstrijd, terwijl hij niet over de juiste documenten beschikte.

James zou mogelijk niet speelgerechtigd zijn geweest, omdat hij na het aanvragen van de Indonesische nationaliteit het Nederlanderschap automatisch zou zijn verloren.

Telefoontjes van bezorgde spelers

Olfers verbaasde zich over het feit dat een dergelijke kwestie heeft kunnen voorvallen in Nederland. "Dan denk ik ook: hoe dan? Dit zegt ook wel iets over de professionaliteit van het voetbal", zegt de juriste tegenover VoetbalPrimeur.

De hoogleraar ontving meerdere telefoontjes van bezorgde spelers die onderdeel waren van de paspoortkwestie. "Ik krijg bezorgde spelers aan de telefoon, die écht niet weten hoe het nou eigenlijk zit. De spelers nemen contact op omdat ze niet op de hoogte gesteld zijn van eventuele gevolgen voor ze", aldus Olfers.

Rol van spelersmakelaars

Olfers vindt het kwalijk dat de spelersmakelaars van voetballers die onderdeel zijn van de kwestie hun cliënten niet op de hoogte hebben gesteld van de gevolgen van het vrijwillig inruilen van hun nationaliteit. "Ik vraag me dan ook af: waar waren al die spelersmakelaars? Die krijgen ook behoorlijke bedragen. Is er dan niemand even lekker wakker, die zegt: als jij Indonesiër wordt, ga ik even goed voor jou uitzoeken wat dat allemaal betekent? Volgens mij heb je daar een spelersmakelaar voor."

"Die kan zijn centen pakken bij een transfer, maar moet ook wel even zeggen: als jij nu een nu een buitenlandse nationaliteit van buiten de EU aanneemt, dan betekent dat het volgende voor je en kan dat gevolgen hebben voor je. Ik vind het de taak van spelersmakelaars om te zorgen voor jonge spelers. Dat is ook een element van hun vak, in plaats van alleen denken aan de korte termijn", besluit Olfers.