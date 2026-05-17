Voor Ricky van Wolfswinkel zit het profvoetbal er definitief op. Hij speelde tegen PSV zijn allerlaatste wedstrijd. Hoewel FC Twente met maar liefst 5-1 onderuit gingen in Eindhoven, was er toch reden voor een feestje: de Tukkers plaatsten zich voor de voorrondes van de Europa League. Van Wolfswinkel hield het droog, maar gaf toe dat het een bijzonder lastig moment was. "Dan heb je mij helemaal te pakken."

De ervaren aanvaller wist al een tijdje dat zijn afscheid eraan zat te komen en kon zich daardoor langzaam voorbereiden op het moment. "Ik denk dat ik mij daardoor ook wel besef dat het écht mijn laatste wedstrijd is geweest", vertelt Van Wolfswinkel tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Ik heb genoeg spelers gezien die héél emotioneel waren bij het beëindigen van hun carrière, maar dat heb ik op een andere manier. Dat wil niet zeggen dat ik het besef niet heb, voor nu is het goed."

Publiekslieveling bij FC Twente

In de afgelopen jaren groeide hij uit tot één van de absolute cultuurbewakers binnen de selectie van FC Twente. Niet alleen vanwege zijn doelpunten en ervaring, maar ook door de sfeer die hij binnen de groep bracht. Van ludieke uitjes tot humor binnen de kleedkamer: de spits was overal bij betrokken. Na zijn laatste duel kreeg hij dan ook een passend afscheid van zijn ploeggenoten en de meegereisde supporters.

Voor het uitvak werd Van Wolfswinkel door zijn teamgenoten omhoog gegooid en uitgebreid toegezongen. "Ik moet eerlijk zeggen, jonassen is niet echt iets voor mij", lacht Van Wolfswinkel, die het niet kan laten om trainer John van den Brom nog even op de hak te nemen. "Meestal worden trainers omhoog gehouden, maar die zijn een stukje zwaarder. Ik denk dat de jongens blij waren dat ik het was en niet John. Nee, dat is gekheid. Ik voel zó veel waardering vanuit iedereen met wie ik heb gewerkt. Dat is mij zoveel meer waard dan prijzen of gewonnen wedstrijden."

Vier keer Europa in met FC Twente

De spits kijkt met trots terug op zijn periode in Enschede. In vijf seizoenen plaatste FC Twente zich liefst vier keer voor Europees voetbal. "Toen ik hier kwam en riep dat ik Europa in wilde, werd ik uitgelachen door onze eigen staf. Dat hebben we de afgelopen jaren toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ik ben echt enorm trots dat we dat voor elkaar hebben gekregen en dat ik daar onderdeel van mocht zijn". Dat uitgerekend zijn afscheidswedstrijd opnieuw Europees voetbal opleverde, maakt het extra bijzonder.

Bijzonder afscheid op een camping

Van Wolfswinkel speelde in stadions als Camp Nou en Old Trafford en kwam zelfs uit voor het Nederlands elftal. Tóch zit zijn mooiste herinnering ergens anders. "Het allermooiste moment vond ik afgelopen dinsdag. Ze hadden een verrassingsfeestje georganiseerd op een camping. Normaal ga ik daar héél graag naartoe met de spelersgroep om lekker om het kampvuur te zitten, spelletjes te spelen en een gezellige nacht te hebben. Nu was het even omgedraaid, dan heb je mij helemaal te pakken. En die liefde die je daaruit voelt, dat is echt waar veel meer waard dan wat dan ook."

Meer tijd voor gezin

Nu zijn carrière erop zit, kijkt Van Wolfswinkel vooral uit naar meer tijd met zijn familie. De levensgenieter, die graag een goed glas wijn en een zak chips in zijn handen heeft, heeft al plannen voor zijn nieuwe leven. "We moeten nog maar zien of het voor het gezin ook leuk is dat ik meer thuis ben", grapt de oud-spits van onder meer Sporting Lissabon en Real Betis richting zijn zoontje Djoy (11), die aanwezig was bij zijn laatste persmoment.

"Ik kijk er gewoon naar uit om lekker te gaan golfen en ontspannen. De kleine wil ook mee golfen met papa. Voetbal is zo’n groot gedeelte geweest. Dat gaan we met z’n allen héél erg missen, maar ik ga nu ook weer meer leuke dingen meemaken thuis. Dat is ook één van de redenen dat ik zeg: het is goed zo. Maar mij zullen ze vaak nog wel in Twente zien. Als oud-teamgenoot, maar ook als supporter."

'Slechte dag maakt geen slecht leven, toch?'

Later op de avond stond er nog een afscheidsfeest op de planning. Dat de nederlaag tegen PSV daar misschien een schaduw over zou werpen, ziet hij zelf absoluut niet zo. “Een slechte dag maakt geen slecht leven, toch?", reageert Van Wolfswinkel. "We mogen vieren wat we hebben gepresteerd. Een dag als vandaag mag niet de hele sfeer bepalen. Misschien is het voor de andere spelers, stafleden en andere medewerkers extra leuk omdat ik er straks lekker vandoor ben", besluit hij met een glimlach.

