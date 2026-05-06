FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel (37) twijfelde al langere tijd of hij zijn carrière zou beëindigen of er nog een seizoen aan vast zou plakken. Inmiddels heeft de ex-international de knoop doorgehakt: na 634 wedstrijden in het betaald voetbal vindt hij het mooi geweest en zet hij een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer.

In een speciale videoboodschap aan de supporters van FC Twente heeft Van Wolfswinkel het nieuws woensdagmorgen bekend gemaakt. "Na achttien jaar op het hoogste niveau komt er een moment dat je voelt: het is goed", opent Van Wolfswinkel. De routinier is sinds de winterstop reserve bij FC Twente achter Sam Lammers. Desondanks scoorde hij dit seizoen acht keer. "Ik heb alles gegeven, elke training en wedstrijd. Altijd met een lach."

Belangrijk in wederopbouw van FC Twente

Van Wolfswinkel was een van de belangrijke krachten achter de wederopstanding van de club. Samen met Robin Pröpper en doelman Lars Unnerstall vormde hij de afgelopen jaren de ervaren kern van het elftal. Met hen groeide de club uit tot een vaste subtopper die meestrijdt om directe plaatsing voor Europees voetbal, met als hoogtepunt het bereiken van de voorronde van de Champions League.

Tijd voor een nieuw hoofdstuk

"Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk en een nieuwe uitdaging buiten het veld. Ik neem geen afscheid van de sport, maar wel van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles", klinkt het. Van Wolfswinkel doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en debuteerde er in 2008 in het eerste elftal. Via FC Utrecht en Sporting Lissabon speelde hij vervolgens voor Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis, waarna hij in 2016 kort terugkeerde bij Vitesse. Daarna volgden FC Basel en FC Twente, waar hij sinds 2021 speelde.

De tweevoudig Oranje-international kwam voor Twente tot 154 competitiewedstrijden, tien bekerduels en 22 Europese optredens, waarin hij 62 keer scoorde. In totaal speelde hij 634 wedstrijden in het betaald voetbal. "Ik wil het seizoen heel goed afsluiten. De komende weken met het best mogelijk gevoel het voetbal verlaten. De komende wedstrijden is er nog genoeg om voor te strijden."

FC Twente staat op een voorlopige play-offplek, maar heeft de voorronde Champions League in zicht. NEC en Ajax staan binnen schootsafstand met nog twee duels te gaan.

