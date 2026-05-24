Davy Klaassen heeft zich voor de penaltyserie in de play-off-finale enorm druk gemaakt. De aanvoerder van Ajax was het niet eens met de helft waar de strafschoppen genomen zouden worden.

Na de reguliere speeltijd werd het 0-0 tussen Ajax en FC Utrecht in het Kras Stadion in Volendam en na verlenging werd het 1-1 voor goals van Gjivai Zechiël en Klaassen. Daardoor moesten er strafschoppen worden genomen. Van tevoren was al besloten dat de penalty's aan de kant van het vak met de Utrecht-fans werden genomen. Daar was Klaassen op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Klaassen stond woedend tegenover Utrecht-aanvoerder Nick Viergever en scheidsrechter Allard Lindhout. Sterker nog, de aanvallende middenvelder wilde niet eens verder spelen. "Wat is dit? We zijn toch geen amateurs. Dan spelen we maar niet, ik heb geen idee wat we dan gaan doen", was via ESPN te horen uit de mond van Klaassen. Viergever leefde met hem mee. "Ik snap je gevoel Davy, maar dit is van tevoren al besloten", gaf de centrumverdediger aan.

Penaltyserie

Uiteindelijk besefte Klaassen dat hij wel overstag moest gaan en dus werden de strafschoppen genomen. De eerste twee werden genomen door routiniers en dat pakte voor de één veel beter uit dan de andere. Sébastien Haller miste de eerste namens Utrecht, waarna Klaassen de tweede snoeihard raak schoot. Vervolgens schoten alle spelers de strafschoppen raak, tot aan de laatste penalty van Utrecht. Souffian El Karouani miste met zijn laatste trap voor Utrecht ook zijn strafschop en dus mag Ajax op 28 juli beginnen aan de voorrondes van de Conference League.

Na afloop waren de reacties bij Ajax gematigd. Bij technisch directeur Jordi Cruijff en coach Oscar Garcia was vooral opluchting op de gezichten te zien. Bij doelman Maarten Paes was pure blijdschap te zien. Hij pakte twee strafschoppen, waardoro Ajax volgend seizoen alsnog Europees voetbal mag spelen. Of Garcia dan nog altijd de trainer is, is niet bekend. Dat zal de zomer uit moeten wijzen.

