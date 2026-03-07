Keeper Maarten Paes was bikkelhard voor zijn ploeg Ajax na afloop van het gênante verlies bij FC Groningen. Hij is pas net een maand in Amsterdam, maar ziet nu al een groot verval bij de club. Sinds zijn komst won Ajax maar één keer. "In de tweede helft lieten we zien dat we in niets een team zijn."

De sfeer heeft er weleens beter in gezeten bij Ajax, dat is een pijnlijk understatement na afloop van FC Groningen - Ajax. Maarten Paes kreeg drie doelpunten om de oren en won nog geen duel onder de lat bij Ajax.

"Verantwoordelijkheid pakken in goede en slechte tijden", zegt hij met een pijnlijke lach. "De eerste helft is er op de goal na weinig aan de hand. In de tweede helft komen we niet goed uit de kleedkamer. Dan denk ik dat we na de 2-1 in niks laten zien dat we een team zijn. Dat is pijnlijk."

Teamgeest

Het is een harde conclusie van de doelman. Maar nog pijnlijker is het feit dat dit een terugkerend probleem is. Vorige week zei Davy Klaassen na afloop in andere woorden hetzelfde. Hij gaf als uitleg dat er niemand opstond om het tij te keren tijdens het beschamende gelijkspel tegen PEC Zwolle. "Ik kijk eerst naar mijzelf en neem de verantwoordelijkheid. 3-1 verliezen in Groningen is vervelend, ik denk dat we elkaar op het eind in de steek laten. Je mist jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan", aldus Klaassen.

Hij vindt dat iedereen zichzelf in de spiegel moet kijken om te zien hoe ze kunnen verbeteren. "Als je wint dan is iedereen goede vrienden en in slechte tijden zie je of je voor elkaar door het vuur wil gaan, of je elkaars rug hebt. Voetbal is een spel van fouten, maar je moet op z'n minst een team zijn."

Stand op de ranglijst

Feyenoord kan zondag maximaal profiteren van dit verlies van Ajax. Als Feyenoord wint van degradatiekandidaat NAC Breda, is het gat 7 punten en dat lijkt in deze vorm onoverbrugbaar voor Ajax. Klaassen zegt: "We hebben de Champions League als gezamenlijk doel. Ik denk dat het voor Ajax altijd een doel moet zijn."