Ajax heeft een teleurstellend seizoen toch nog wat glans gegeven. De Amsterdammers verzekerden zich na een zenuwslopende strafschoppenreeks voor de tweede voorronde van de Conference League. Na 120 minuten stond het 1-1 tegen FC Utrecht, waarna penalty’s de beslissing moesten brengen. Daarin trok Ajax aan het langste eind.

Ajax verraste donderdag vriend en vijand in de halve finale van de play-offs. De ploeg van Oscar Garcia rekende simpel af met FC Groningen: 2-0. Opvallend genoeg ging dat gepaard met verzorgd en aantrekkelijk veldspel, iets waar het dit seizoen juist vaak aan ontbrak. Zondagmiddag was het aan Ajax om te bewijzen dat het geen incident was, zodat de fans toch met een positief gevoel én Europees voetbal de zomerstop ingaan. Dat laatste lukte, waardoor Ajax voorkwam dat het voor het eerst in 36 jaar niet actief zou zijn in Europa.

Weinig vermaak in eerste helft

FC Utrecht begon overduidelijk als beste aan de finale van de play-offs. Al binnen een paar tellen dacht Siebe Horemans de Domstedelingen op voorsprong te koppen. De verdediger zag zijn inzet op miraculeuze wijze uit het doel gehouden worden door Ajax-middenvelder Jorty Mokio. Direct daarna kreeg Mike van der Hoorn een enorme kans, maar hij kopte net naast. Even later kreeg ook Souffian El Karouani een grote kans, maar zijn poging werd gemakkelijk gekeerd door Maarten Paes.

Na een spectaculaire openingsfase viel er voor de duizenden supporters in het Kras Stadion lange tijd weinig te genieten in de eerste helft. Vlak voor rust kwam daar echter verandering in. Eerst waagde Aaron Bouwman een fraaie omhaal, maar zijn inzet ging ruim naast. Kort daarna probeerde Lucas Rosa het met de buitenkant van zijn rechtervoet, al stond de doelman van FC Utrecht een treffer in de weg.

Ajax schiet uit startblokken na rust

Ajax begon een stuk beter aan het tweede bedrijf. Binnen een paar minuten leek Bouwman al de openingstreffer binnen te koppen, maar FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas bracht knap redding. Even later was ook Mokio dicht bij een goal, al zag hij zijn afstandsschot via de onderkant van de lat terug het veld in stuiten. Direct daarna moest de jonge Belg zich wegens liesklachten laten wisselen.

In de slotfase speelde het duel zich vooral af op het middenveld, terwijl beide ploegen loerden op kansen in de counter. Grote mogelijkheden leverde dat nauwelijks op. De vraag bleef dan ook: welke ploeg trekt in de laatste minuten aan het langste eind? Dat bleek niet het geval, waardoor verlenging uitsluitsel moest geven.

Wel goals in verlenging

De Amsterdammers beloonden zichzelf in de verlenging eindelijk wél voor de vele kansen. Net als in de halve finale tegen FC Groningen zorgde Davy Klaassen, met de bijnaam Mister 1-0, voor de openingstreffer. De aanvoerder van Ajax kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten, waarna hij 'm keurig achter Barkas schoot: 1-0. Het zorgde werkelijkwaar voor een vreugde-explosie van jewelste in het Kras Stadion.

Het Ajax-publiek waande zich al bijna zeker van de overwinning, maar FC Utrecht weigerde zich neer te leggen bij een nederlaag. In de 106e minuut bracht Gjivai Zechiël zijn ploeg uit het niets langszij. De huurling van Feyenoord kreeg de bal fortuinlijk voor zijn voeten, aarzelde geen moment en haalde direct uit met een volley. Zijn inzet vloog achter Paes binnen: 1-1. Dat zorgde ervoor dat penalty's uitsluitsel moesten geven.

Ajax wint strafschoppenreeks

Voormalig Ajacied Sébastien Haller nam de eerste strafschop van de reeks voor zijn rekening. De Fransman geldt normaal als uiterst betrouwbaar vanaf elf meter, maar zag het dit keer als Utrecht-speler misgaan. Ajax bleef vervolgens constant foutloos, terwijl Souffian El Karouani de beslissende penalty miste. Daardoor plaatsten de Amsterdammers zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

