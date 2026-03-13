Oscar Garcia is de nieuwe trainer van Ajax en zal zaterdagavond voor het eerst als hoofdtrainer de Johan Cruijff ArenA betreden. Hij voetbalde onder Johan Cruijff bij Barcelona, kent Jordi Cruijff als geen ander en heeft warme gevoelens bij Ajax. Maar hij kende ook zware tijden in de privésfeer. "Het is moeilijk te begrijpen als je het zelf nooit hebt meegemaakt."

Fred Grim werd afgelopen zondag na een teleurstellende nederlaag van Ajax bij FC Groningen teruggezet naar zijn oude functie, die van trainer van de trainers. De resultaten bij Ajax vielen al weken tegen en dus bleek ook Grim niet de wonderdokter te zijn die Ajax nodig had na het vertrek van John Heitinga. Oscar Garcia daarentegen bleek wel een ploeg 'aan' te kunnen krijgen.

Bliksemsnelle promotie

De Spaanse bekende van Jordi Cruijff kwam bij Jong Ajax in februari en kreeg het team al gauw aan de praat, nu moet hij dat ook bij Ajax 1 gaan doen. Hij mag de laatste 8 duels overnemen, te beginnen zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam. Hij heeft maar weinig trainingen gehad, maar ziet een ploeg die heel graag het slechte gevoel wil omdraaien.

'Net als Barcelona'

Het is een prachtig moment voor Garcia om bij Ajax te zijn. Het voelt voor hem alsof hij bij een andere bekende grootmacht rondloopt. "Het voelt als trainer zijn van Barcelona. De filosofie, de omgeving; alles voelt goed. Het is heerlijk om hier te zijn, daar ben ik trots op. Als je hier bent, heb je pas door hoe groot deze club is en hoe belangrijk deze club voor de mensen is. We moeten Ajax helpen om ze te brengen waar ze horen. De fans moeten trots zijn op wat we doen. In de stijl van Ajax."

Zware periode

Op de eerste persconferentie was Garcia ook open over de zwaarste periode uit zijn leven. Zijn dochter overleed op 21-jarige leeftijd. Het is iets dat hij elke dag met zich meedraagt. "Als je deze situatie nooit hebt meegemaakt, dan is het moeilijk om te begrijpen. Maar het was een loodzware tijd. Ik ging weg bij verschillende clubs om tijd vrij te maken voor haar", vertelt hij.

"Dat is altijd moeilijk, omdat je iets in je hoofd hebt. Ik wil altijd mijn volledige focus leggen in wat ik doe, dat is dan het enige dat telt. Dat is mijn passie, mijn dochter wist dat ook. Ze wist dat voetbal mijn leven is. Ik ben heel blij dat ik de laatste maand met haar kon doorbrengen. We hebben mooi afscheid genomen."

Champions League-voetbal als ultiem doel

Ajax staat momenteel op een vijfde plaats, wat volgens iedereen binnen de club totaal niet bij Ajax past. Daar moet verandering in komen. Cruijff wil volgend jaar meedoen om het kampioenschap en de uitdaging aan gaan met PSV, maar daar staat Ajax nu nog ver vanaf. Wat zou helpen is toch nog een Champions League-ticket bemachtigen dit jaar. Daarvoor moet de tweede plaats bereikt worden, of de derde plaats. Met de laatste optie gaan ze wel voorronde Champions League spelen. Dat kan een moeilijke onderhandelingspositie zijn voor Cruijff.

Voor Garcia is plek 2 of 3 het enige dat telt, lager op de ranglijst wil hij niet komen. In korte tijd is hij van plan om een boel te bereiken met de groep. Die helemaal niet zo slecht is, als je het hem vraagt. "We hebben niet veel tijd gehad, maar met mijn staf heb ik veel wedstrijden bekeken. We wilden wat algemeenheden aanstippen die we in de korte tijd kunnen aanpassen. Ik hoop dat we net als Jong Ajax weer kunnen winnen, tactisch weten we wat Ajax hoort te spelen. Dat wil ik volgen, ik ben opgegroeid in Barcelona en ken de stijl. Ik wil vooral dat de spelers vertrouwen krijgen, ze moeten zien dat ze goede spelers zijn. "