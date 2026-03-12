Het zat er al een tijdje aan te komen, maar is nu ook echt definitief: Nederland raakt vanaf het seizoen 2027-2028 het tweede directe ticket voor de Champions League kwijt. Voormalig Ajax-coach Francesco Farioli deelde donderdag met FC Porto de genadeklap uit.

Nederland begon het seizoen op de coëfficiëntenranglijst als de nummer zes, maar na een dramatisch seizoen is dat niet langer het geval. Liefst zes Eredivisie-clubs deden dit seizoen mee in Europa, maar enkel AZ is daarvan nog over. Ajax en PSV vlogen er direct uit in de Champions League en Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht wisten allemaal niet de competitiefase van de Europa League te overleven.

Nederland verliest tweede CL-ticket

Portugal begon het seizoen nog met een ruime achterstand op Nederland, maar die werd onlangs al omgezet in een voorsprong. AZ pakte donderdag weliswaar 0,333 punt binnen door van Sparta Praag te winnen, maar doordat het FC Porto van voormalig Ajax-coach Farioli in de Europa League ook wist te winnen van VfB Stuttgart zijn de Portugezen niet meer te achterhalen.

Nederland staat 2,254 punt achter op Portugal en AZ kan dit seizoen slechts 2,58 punt binnenhalen als het de Conference League wint door alle wedstrijden te winnen. Aangezien de Portugezen nog drie teams hebben in Europa is de kans ook groot dat de achterstand nog verder oploopt.

Minder Europese tickets

Het verlies van het tweede CL-ticket gaat overigens niet per direct in. Dat betekent dat de eerste twee ploegen van de nog lopende Eredivisie gewoon naar het hoofdtoernooi van het miljardenbal gaan.

De nummer twee van volgend seizoen zal in de jaargang 2027-2028 echter in de voorrondes moeten instromen. De nummer drie van dat seizoen krijgt niet langer een ticket voor de derde voorronde van de Champions League, maar moet in de tweede voorronde van de Europa League instromen. Het totaal aantal Europese tickets voor Nederland daalt van zes naar vijf.

Sterkste jaar vervalt

De kans is heel klein dat Nederland snel weer twee directe Champions League-tickets in handen gaat krijgen, want komend seizoen vervalt het sterkste Europese jaar. Daardoor zal Nederland vooral naar beneden moeten kijken. De kans is namelijk groot dat België ons land volgens jaar voorbij zal gaan.