Ajax hevelde onlangs Óscar García over van de beloftenploeg naar het eerste elftal. De Spaanse oefenmeester volgt Fred Grim op, die weer terugkeert in zijn oude functie. Ondanks de problemen in Amsterdam denkt de Spanjaard het tij snel te kunnen keren.

Trainer Óscar García denkt bij Ajax op korte termijn voor verandering te kunnen zorgen. Dat zegt de 52-jarige Spanjaard in een interview op de website van de Amsterdammers. García werd razendsnel overgeheveld van Jong Ajax naar Ajax 1, na een reeks tegenvallende resultaten onder Fred Grim.

'Ambitieus zijn'

"We staan nu vijfde en dat is niet waar Ajax hoort te staan", aldus García, die dinsdag voor het eerst een training van de A-selectie onder zijn hoede had. "We zullen strijden voor de tweede plek en we moeten ambitieus zijn. Want Ajax moet omhoogkijken en niet omlaag."

"Ik wil dat de fans weer trots worden op het team en op de spelers die alles geven voor de club", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Natuurlijk willen we ook in de speelstijl iets aanpassen, want elke coach heeft zijn eigen visie. Maar het draait nu vooral om inzet en alles geven. Welke resultaten daaruit komen, moeten we nog zien. Maar gezien de kwaliteiten van het team weet ik zeker dat we op korte termijn voor veranderingen kunnen zorgen."

Vuurdoop García

García heeft weinig voorbereidingstijd op zijn eerste wedstrijd, zaterdag staat zijn vuurdoop namelijk op het programma in de Johan Cruijff ArenA tegen nummer 7 Sparta Rotterdam. "Op maandag zijn we begonnen met het bekijken van beelden van Ajax 1 en daarna hebben we mensen rondom het team ontmoet. Vooral om te horen wat hun taken zijn, te vertellen wat wij willen en wat we moeten verbeteren", zegt hij over de korte voorbereiding en kennismaking met de overige staf.

"Vandaag maakten we kennis met de spelers en hadden we onze eerste training", vervolgt de Catalaan. "De mentaliteit van de spelers was fantastisch. Dit moet de norm zijn. Niet alleen vandaag, maar de lat moet de komende tijd nóg hoger komen te liggen."

Loopbaan

Dat García zo snel al de nieuwe hoofdtrainer werd van Ajax leidde tot veel verbaasde reacties uit de gehele voetbalwereld. Immers heeft de Spanjaard nog vrij weinig voor elkaar gekregen in een toch al vrij lange trainersloopbaan. In de afgelopen tien jaar werd hij zes keer ontslagen. Daardoor denken sommige analisten dat er wellicht sprake is van vriendjespolitiek. García is namelijk een goede vriend van technisch directeur Jordi Cruijff.