FC Utrecht heeft de komst van Anthony Correia bekend gemaakt. De huidige oefenmeester van de verrassende promovendus Telstar neemt vanaf volgend seizoen het stokje over van de afzwaaiende Ron Jans.

De afgelopen tijd deden de geruchten over de mogelijke overstap van Anthony Correia naar de Domstad al langer de rondte. Nu meldt FC Utrecht op haar eigen website dat de krabbel onder het contract is gezet. Correia tekent voor drie seizoenen in Stadion Galgenwaard en begint dus na dit seizoen.

Correia krijgt al vrijwel het hele seizoen veel lof voor zijn doorgaans aanvallende speelstijl met laagvlieger Telstar. Met de Witte Leeuwen won de trainer onder meer allebei de confrontaties met PSV. Desondanks is de in Suriname geboren oefenmeester wel nog verwikkeld in een zware degradatiestrijd met de club uit Velsen-Zuid.

'Een echte volksclub'

Correia is zelf behoorlijk in zijn nopjes met de overgang. "Een jaar of vijf geleden deed ik de opleiding Coach Betaald Voetbal. Daar werd gevraagd je ambities uit te schrijven", begint hij. "Van nature ben ik een man die per dag leeft; je weet nooit wat morgen brengt. Maar destijds werd ik dus gedwongen erover na te denken. Ik schreef: het liefst start ik mijn loopbaan bij Telstar en daarna denk ik dat een volksclub bij me past. Een club die écht van het volk is."

"In Nederland heb je een paar clubs die aan deze beschrijving voldoen, waaronder FC Utrecht", meent Correia over zijn nieuwe club. "Zo’n anderhalve maand geleden heb ik een gesprek gehad met de leiding van Telstar. Dat ging over mijn toekomst. Toen heb ik specifiek gevraagd: als FC Utrecht langskomt, dan moet je me dat gunnen. En dat moment is nu gekomen."

Afgelopen zaterdag speelde Correia nog met Telstar tegen zijn nieuwe werkgever. Die wedstrijd verloor zijn ploeg met 4-1. "FC Utrecht is een traditionele, karaktervolle en ambitieuze club. We hebben afgelopen weekend nog tegen ze gespeeld. Dan zie je van dichtbij hoeveel kwaliteit er op het veld staat. Ik heb heel veel zin om samen met de staf te gaan bouwen. Ik zie hier zoveel kansen."

Degradatiestrijd Telstar

Voorlopig focust de geliefde trainer zich nog op het helse karwei dat hem met Telstar te wachten staat. "Nu ligt voor mij de volledige focus op handhaving met Telstar. Die geweldige periode wil ik zo goed mogelijk afsluiten", besluit een trotse Correia. Telstar staat momenteel zestiende met een punt achter de veilige plekken. Alle zeilen moeten dus nog worden bijgezet in de laatste vier speelrondes.