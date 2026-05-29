Hoewel FC Groningen-trainer Dick Lukkien ‘pas’ tien jaar hoofdtrainer is, heeft hij al met een boel grote namen gewerkt. Zo werkte hij als assistent met Virgil van Dijk en recent nog met Luciano Valente. Hij dankt de goede samenwerking aan zijn sterke, sociale antenne. "Ik heb Virgil best hard moeten aanpakken."

Dick Lukkien liep al jaren rond bij FC Groningen voor hij in 2023 hoofdtrainer werd. De trainer is zelf afkomstig uit de regio en speelde zijn gehele profcarrière bij Veendam, waar hij ook zijn eerste stappen als assistent-trainer zette. In 2010 verkaste hij naar Groningen, waar hij al gauw rechterhand werd van Erwin van de Looi. Daar kreeg hij te maken met Virgil van Dijk, de huidige captain van Liverpool en Oranje.

Werken met Virgil van Dijk

In Sportnieuws.nl De Maaskantine herinnert Robert Maaskant zich, die ook een verleden heeft in Groningen, hoe goed Lukkien met grote namen omging. "Ik zag hoe jij met de jonge Van Dijk te werk ging of met de lastige Kostic… Hoe regelde jij dat?", vraagt hij aan Lukkien.

"Ik denk dat ik goed met spelers om kan gaan en überhaupt met mensen", vertelt Lukkien. "Ik heb een soort antenne, dus ik voel mensen goed aan. Ik denk dat als je een relatie opbouwt dat je dan ook hard op de inhoud kan zijn", legt de trainer uit.

Hard aanpakken

En dat was ook af en toe nodig. "Als je Virgil neemt… die heb ik in het begin best wel hard moeten aanpakken. Hij kwam met een behoorlijk verwachtingspatroon binnen. Hij kwam van Willem II en dacht: ik speel mezelf binnen no-time wel in Groningen 1. Dat was gewoon niet zo, hij had ook tijd nodig. Dat is ook logisch, want hij speelde bij Willem II in de A-junioren op zaterdag, op maandag met de beloften mee en op vrijdag mee met de wissels bij het eerste. Hij was gewoon niet belastbaar genoeg", legt Lukkien uit.

Van Dijk ging er goed mee om, herinnert hij zich. "Dat heeft tijd gekost. Dat vond hij wel heel moeilijk, dus bleef ik altijd in gesprek. Ik leg dan uit wat we doen met z’n allen en dan merk je dat spelers dat uiteindelijk gaan voelen dat ik ze graag wil helpen."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met FC Groningen-trainer Dick Lukkien. De huidige trainer uit de Eredivisie was ooit assistent onder Maaskant en hebben de gekste dingen meegemaakt. Zo delen ze wilde anekdotes uit Spanje en bespreek Lukkien de goede band die hij heeft met spelers als Virgil van Dijk en Luciano Valente.

