Ajax-doelman Maarten Paes en zijn vriendin Luna Bijl hebben een romantische aankondiging gedaan op Instagram. De keeper vervulde nog een heldenrol voor zijn team in de play-offs om Europees voetbal, maar heeft nu ook een hoogtepunt bereikt in zijn privéleven.

Ajax en FC Utrecht vochten vorig weekend voor het laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. De wedstrijd moest na een gelijkspel beslist worden met strafschoppen. Paes wist de schoten van Sébastien Haller en Souffian El Karouani te stoppen, waardoor hij de grote held werd. De Amsterdammers gaan plaatsten zich zo voor de voorrondes van de Conference League.

Bijl keek vanuit huis trots toe. Ze deelde op sociale media een mooie boodschap voor haar geliefde. "Ik zie hoe hard je elke dag werkt, dit verdien je", schreef ze. De twee zijn al jaren samen en werken beiden hard aan hun carrière. Bijl is succesvol als model. Ze poseert voor beroemde internationale tijdschrijften als Vogue en ELLE en doet shows en fotoshoots voor grote merken als Dior, Prada, Louis Vuitton en Chanel.

Na het Eredivisie-seizoen genieten de twee van wat welverdiende rust. Ze zijn samen op vakantie op het Italiaanse eiland Capri. Daar had Paes wat bijzonders geregeld voor zijn vriendin. Op een prachtige plek vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. "Ze heeft ja gezegd", delen de twee verheugd op Instagram.

Felicitaties

Ze krijgen een hoop reacties op de romantische beelden. Zo laat Mikky Kiemeney (de vrouw van Frenkie de Jong) een reeks geëmotioneerde smileys achter. Ook presentatrice Chantal Janzen laat van zich horen. "Aah gefeliciteerd", schrijft zij.

Toekomst

Het koppel gaat dus samen een mooie toekomst tegemoet, al is het vervolg van de voetbalcarrière voor de international van Indonesië nog onzeker. Ajax zou namelijk op zoek zijn naar een nieuwe eerste keeper. Vítezslav Jaros was begin dit seizoen de eerste doelman in de Johan Cruijff ArenA, maar hij raakte in februari zwaar geblesseerd. Jaros werd verhuurd door Liverpool en is nu weer teruggekeerd bij de ploeg van trainer Arne Slot.

