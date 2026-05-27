Feyenoord-trainer Robin van Persie krijgt na de zomer te maken met een nieuwe assistent-trainer. Oude bekende Said Bakkati keert per 1 juli terug in Rotterdam-Zuid. De 44-jarige Bakkati wordt de komende drie jaren de rechterhand in De Kuip.

Bakkati heeft al ruim tien jaar ervaring in de rol van assistent-trainer. De afgelopen jaren was hij de rechterhand van Maurice Steijn (Ajax en Sparta), maar daarvoor werkte hij ook al een seizoen voor Feyenoord met Dick Advocaat. Bakkati neemt in De Kuip de plek in van de vertrekkende Etiënne Reijnen, wiens contract volgende maand afloopt.

'Grote stappen zien maken'

Bakkati kan niet wachten om aan de slag te gaan met de selectie van Feyenoord. "Ik vind het heel mooi om terug te keren bij Feyenoord. Ik heb de club in de jaren na mijn eerste periode hier op elk vlak grote stappen zien maken. Ik ben trots dat ik nu deel mag uitmaken van de volgende fase die de club ingaat", laat hij weten via de officiële kanalen van de Rotterdammers.

Bakkati verdiende zijn sporen bij clubs in binnen- en buitenland, vooral als assistent van Jaap Stam. Hij werkte samen met de voormalig Feyenoord-trainer bij Jong Ajax, PEC Zwolle, Reading FC en FC Cincinnati. Daarna was hij kort assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag, waarna hij werd toegevoegd aan de technische staf van Ajax als assistent van Maurice Steijn. Dat avontuur bleek echter van korte duur.

In augustus 2025 trad hij ook toe tot de technische staf van Jong Oranje. Daar maakt hij de huidige kwalificatiecyclus af, die begin oktober eindigt, waarna zijn contract afloopt. Met deze versterking voor de technische staf van Feyenoord lijkt er ook duidelijkheid te zijn voor Robin van Persie, die behoorlijk onder vuur lag na het moeizame seizoen.

