Feyenoord krijgt spoedig een nieuw gezicht. Met Robert Eenhoorn als algemeen directeur en de Belg Dévy Rigaux als technische man waait er een nieuwe wind door De Kuip. De 58-jarige Eenhoorn heeft grote ambities met de club uit zijn geboortestad.

Eenhoorn was de eerste van de twee directeuren die binnenkwam, dinsdag werd de komst van Rigaux - die van Club Brugge overkomt - wereldkundig. De Nederlander voerde al 'heel veel gesprekken' met zijn aanstaande collega. "De club was met ons allebei in gesprek", vertelt hij op Feyenoord One, het mediakanaal van de nummer 2 van de Eredivisie. "De tijd dringt, dus dat is ook logisch."

"We willen elkaar begrijpen en een gevoel hebben dat de samenwerking heel goed kan verlopen", stelt Eenhoorn. "Er ligt een basis. Feyenoord heeft de Champions League gehaald. We hebben redelijk eigen vermogen. Er ligt een basis, maar ook een gat met de nummer één. We moeten met elkaar analyseren hoe we dat gat gaan dichten."

Juiste moment om bij Feyenoord in te stappen

Eenhoorn is de opvolger van Dennis te Kloese, die de functie van algemeen directeur met die van technisch directeur combineerde. "Een aantal dagen nadat Dennis te Kloese aangaf te stoppen, heeft Feyenoord contact met mij opgenomen. Ik heb met de raad van commissarissen gesproken en ik werd later door de voorzitter van de rvc gebeld dat ze me een aanbieding wilden doen. Daarna is het snel gegaan."

De voormalig directeur van AZ kon al een keer eerder aan de slag bij Feyenoord. "Ik voelde dat dit het moment was", vertelt Eenhoorn. "In het verleden heb ik ook de kans gehad, maar zonder daar verder op in te gaan, vond ik dat niet het moment. Inmiddels ben ik al anderhalf jaar weg bij AZ. Nu komt Feyenoord nog een keer voorbij en deze keer wilde ik hem niet laten lopen. Dit is wel het moment voor mij om eraan te beginnen."

