Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdagmiddag de selectie van Oranje voor het komende WK bekend. Vier jaar geleden was sc Heerenveen-doelman Andries Noppert dé verrassende naam in de selectie van Louis van Gaal. Het werd een periode die hij nooit meer zal vergeten, mede door een peperdure rekening. "Gelukkig hebben Virgil van Dijk en Vincent Janssen me uiteindelijk geholpen", stelt Noppert.

Ruim drieënhalf jaar na het WK in Qatar haalt Noppert herinneringen op aan zijn onverwachte avontuur bij Oranje. De Toren van Joure vertelt onder meer over een bijzondere dag voor spelers, die géén familieleden lieten overkomen. De avond in een exclusief restaurant in Doha kreeg voor hem een nogal opvallend staartje.

Peperdure rekening voor Noppert

Na een uitgebreid diner besloten de spelers de rekening op ludieke wijze te verdelen. Alle pinpassen verdwenen in een zakje, waarna er willekeurig tien werden teruggegeven. De eigenaar van de laatste overgebleven pas moest uiteindelijk het volledige bedrag betalen. "Bij de laatste drie kaartjes weet je wel hoe ver het is", lacht Noppert jaren later als een boer met kiespijn in gesprek met ESPN.

Achteraf bleek zijn voorgevoel wel te kloppen: uitgerekend de Oranje-debutant, spelend bij middenmoter sc Heerenveen, moest de peperdure rekening van zo'n zesduizend euro betalen. "Ik vond dat ik een grote jongen moest zijn en heb inderdaad betaald. Toen ben ik naar de wc gelopen, heb ik mijn vrouw opgebeld en gezegd: we hebben een klein probleempje…"

Hulp van Virgil van Dijk en Vincent Janssen

Uiteindelijk kreeg de inmiddels 32-jarige Noppert wel hulp vanuit de spelersgroep van Oranje. "Soms moet je op de blaren zitten", reageert de vijfvoudig international, die opvallend genoeg géén enkele interland meer speelde na het WK. "Het waren dure blaartjes, maar gelukkig hebben Van Dijk en Vincent Janssen me uiteindelijk geholpen. Het was alsnog veel, maar het viel reuze mee vergeleken met zesduizend euro."

Achteraf kan de huidig derde doelman van sc Heerenveen er wel om lachen. "Dat zijn supermooie momenten, ervaringen die niemand me meer afpakt. Maar het blijft bizar dat eten zó veel geld kan kosten. Het was sushi waar je doorheen kon kijken. Nog nooit gezien", vertelt de nuchtere Fries.

Rol als derde doelman

In het najaar van 2022 beleefde de doelman van sc Heerenveen de beste periode uit zijn carrière. Plots bevond hij zich tussen de wereldsterren, luxe diners en torenhoge rekeningen. Inmiddels heeft hij in het noorden genoegen moeten nemen met een rol als derde keeper.

"Ik zit nu in een dalletje, maar er komt misschien wel weer een piek aan. In het voetbal weet je het nooit, je moet gewoon kijken wat er komt. Zo heb ik het altijd gedaan, en het is altijd goedgekomen. Zo doe ik het nu weer", besluit Noppert.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover