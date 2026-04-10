Ajax heeft weer wat nieuwe blessures erbij gekregen de afgelopen week. Dat vertelt Oscar Garcia in aanloop naar het belangrijke uitduel met Heracles Almelo van aanstaande zaterdagavond. Drie spelers gaan niet mee naar Almelo, en daar komt misschien nog wel een vierde bij. "Of hij meegaat weet ik nog niet helemaal zeker."

Ajax staat voor een belangrijk duel tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers verloren vorig weekend een cruciaal duel met FC Twente waardoor ze nu op een teleurstellende vijfde plaats staan in de VriendenLoterij Eredivisie. Champions League-voetbal lijken ze uit hun hoofd te kunnen zetten, met een gat van zes punten met Feyenoord.

Blessures

Dat is een teleurstellende gedachte, maar nog teleurstellender is het blessurenieuws bij Ajax. Net als vorige week is Davy Klaassen er nog altijd niet bij. Bij hem in de lappenmand zitten ook nog Youri Regeer en Kian Fitz-Jim laat Oscar Garcia aan de clubkanalen weten. "Ook Joeri Heerkens is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld", vertelt hij. Heerkens viel in het duel van Jong AJax met Vitesse uit en liep een enkelblessure op. "Ook is Takehiro Tomiyasu nog een twijfelgeval", meldt Garcia.

Tomiyasu

Dat is een flinke aderlating voor Ajax, die zijn ervaring goed kan gebruiken. Hij kwam naar Ajax in de winter en had een fikse achterstand door lang blessureleed. De keren dat hij speelde en fit was, bleek hij een goede meerwaarde te zijn voor de Amsterdammers. Hij kreeg zelfs weer een oproep voor het Japanse elftal. Maar helaas voor hem blijft hij kampen met kleine blessures, waardoor Ajax maar weinig beroep op hem kan doen.

Ajax treft oud-Ajacied Remko Pasveer met het noodlijdende Heracles dat onderaan de Eredivisie bungelt. Het is voor het eerst dat de doelman tegen zijn oude ploeg speelt sinds zijn vertrek deze winter. Ajax hoopt zich te kunnen revancheren na de belabberde Klassieker en de pijnlijke nederlaag tegen FC Twente.