Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet genieten volop van het leven in Rome. Het stel verblijft al sinds de winterse transfer van Taylor van Ajax naar Lazio in de Italiaanse hoofdstad. De middenvelder verraste zijn vriendin deze week met een liefdevol gebaar, maar dat pakte uiteindelijk anders uit dan gehoopt.

Er leek aanvankelijk geen wolkje aan de lucht voor het koppel. De populaire influencer deelt op haar Instagram eerst hoe ze hand in hand met Taylor door de stad loopt. Even later zien we het stel aan tafel: Jade Anna met een caesar salad, Taylor met een cheeseburger. Als klap op de vuurpijl verrast Taylor zijn vriendin ook nog eens met een prachtig boeket bloemen. Jade Anna is zichtbaar in haar nopjes en poseert dolgelukkig met het kersverse boeket. "Zullen we stoppen om bloemen voor je te halen? Say less", schrijft ze bij haar post.

'Doet zoveel pijn'

Helaas slaat het noodlot al snel toe. De bloemen blijken een onverwacht nadeel te hebben. "Wel zojuist een ontstoken oog gekregen dus", deelt ze nuchter bij beelden van haar oog. Even later volgt een foto waarop ze verdrietig een nat washandje op haar oog houdt. "Doet zoveel pijn met knipperen en hoooofdpijn", schrijft ze verdrietig.

Toch laat Jade Anna zich er niet door uit het veld slaan. Ze haalt een goede vriendin op die het stel in Rome bezoekt. "Just not the right timing, because we are going out for dinner cuz my bbyyyy just arrived", schrijft ze. Dat doet haar zichtbaar goed. Op een foto met haar vriendin schrijft ze: "Everything is better when she is here."

Tekst gaat verder onder foto

i Jade Anna van Vliet heeft tot haar verdriet last van een ontstoken oog. ©Instagram

Tweede huis in Rome

Voor Jade Anna is Rome inmiddels een tweede thuis. Sinds de transfer van Taylor van Ajax naar Lazio afgelopen winter pendelt ze op en neer tussen Amsterdam en de Italiaanse hoofdstad. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. Begin april keerde haar vlucht nog terug naar Schiphol na een technische storing, tot grote frustratie van zowel haarzelf als haar hond Navy.

Inmiddels heeft de 21-jarige influencer ook een nieuwe bezigheid gevonden. Jade Anna haalde onlangs haar certificaat als pilatesinstructeur en mag zich voortaan officieel mat- en reformer-pilatesinstructeur noemen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van voormalig topschaatsster Irene Schouten, die eveneens verkocht is aan de sport en er zelfs haar werk van heeft gemaakt.