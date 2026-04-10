Sinds kort is ondernemer Duncan Stutterheim (55) lid van de raad van commissarissen van Ajax. De in Purmerend geboren Stutterheim kent het klappen van de zweep wat ondernemen betreft. Een van zijn projecten mislukte volledig en dat had desastreuze gevolgen.

Duncan Stutterheim is in maart 2026 toegetreden tot de RvC van voetbalclub Ajax. Stutterheim is medeoprichter van entertainmentbedrijf ID&T, mede-eigenaar van het Westergasterrein en de A'DAM Toren en was bestuurder bij onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest. ID&T is mede bekend om de organisatie van gabberhousefeesten.

Blut

In gesprek met presentator Wilfred Genee vertelt Stutterheim over een zware periode in zijn leven. Het begon allemaal met een investering in een radiostation, dat later SLAM!FM zou worden. De kosten bleken alsmaar op te lopen, terwijl het station onvoldoende succesvol was en dus verliesgevend werd. Daarnaast kreeg ID&T te maken met de financiële crisis van rond 2010.

Stutterheim zag zijn vermogen snel verdampen. Hoeveel was hij kwijt? "Alles", zo zegt hij in de podcast Zolang het leuk is tegen Genee. "Zip had ik. Ik had gewoon niks meer. Al het geld van alle evenementen van al die jaren was op. Dat was 12 miljoen. Al mijn spaargeld. Dat was een ramp. Mijn vader heeft ons toen overbrugd met 3 miljoen. Ik moest gewoon aan de bak. Ik was gewoon failliet. Ik moest gewoon hard werken."

Broer

Een ander beladen onderwerp in de podcast is het overlijden van zijn broer. Die kwam op 24-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Amsterdam. "Dat was toen de grootste tegenslag ever. Dat was heel zwaar", aldus de ondernemer. Hij werd 's nachts gebeld door de vriendin van Miles. "Je neemt op en zijn vriendin schreeuwde toen meteen: 'Hij is dood'. Dat was de eerste zin."

Landstitels

PSV heeft de achterstand op Ajax wat betreft behaalde landstitels in de Eredivisie verkleind tot negen. De Eindhovenaren behaalden vroeg in april zonder zelf te spelen hun 27e kampioenschap in Nederland en de derde op rij onder leiding van coach Peter Bosz. Ajax is met 36 landstitels koploper in Nederland. Feyenoord volgt op de derde plaats met zestien titels.