Scheidsrechter Danny Makkelie gaat een drukke week tegemoet. Eerst moet de Nederlandse arbiter dinsdagavond optreden tijdens het Champions League-duel Arsenal - Bayer Leverkusen, maar zondag krijgt hij helemaal een fantastisch affiche. De KNVB heeft hem op Feyenoord - Ajax gezet.

Makkelie is geboren op Curaçao en werkte jarenlang als politieagent in Rotterdam. De laatste maanden wordt hij fel bekritiseerd vanwege zijn optredens in de Eredivisie. Toch zag de KNVB genoeg positieve redenen om de politieman op De Klassieker in De Kuip te zetten.

Feyenoord en Ajax strijden zondag vanaf 14.30 uur om plek twee in de Eredivisie. Daarin hebben de dolende topclubs concurrentie van NEC, AZ en FC Twente. Toch is Feyenoord - Ajax een wedstrijd op zich, zeker met alle blessures bij de Rotterdammers en de bestuurlijke perikelen bij de Amsterdammers.

Scheidsrechter en VAR Feyenoord - Ajax

Makkelie trekt dinsdagavond eerst naar Londen voor het Champions League-duel van Arsenal tegen Bayer Leverkusen. Daar treft hij geen Nederlander, want Jurriën Timber mist de wedstrijd met een blessure. Vervolgens keert Makkelie met zijn assistenten terug naar Nederland om hét affiche van het jaar te leiden. Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn in De Kuip zijn grensrechter en Robin Hensgens is de vierde official. Rob Dieperink is de VAR van dienst, ondersteund door Stefan de Groot.

Mogelijk kampioensduel PSV

Afgelopen weekend floot Makkelie nog Volendam-Fortuna Sittard en een weekend eerder had hij de leiding over Excelsior-Heerenveen. De wedstrijd Telstar - PSV staat zondagavond onder leiding van Marc Nagtegaal. Het duel zal mogelijk het kampioensduel worden voor de Eindhovenaren, die de vorige keer in eigen huis ten onder gingen tegen een stuntend Telstar. Indien Feyenoord zondag van Ajax verliest, kan PSV kampioen worden in IJmuiden.

PSV heeft een voorsprong van 16 punten op het als tweede geklasseerde Feyenoord. De Eredivisie telt nog zeven speelronden. PSV verloor afgelopen zaterdag van NEC (2-3). Feyenoord won zondag van Excelsior: 2-1. PSV kan voor de 27e keer landskampioen worden. Onder leiding van trainer Peter Bosz veroverde de club de afgelopen twee seizoenen ook de landstitel. Martin van den Kerkhof is de arbiter bij NEC - Heerenveen. De stuntploeg wil profiteren van misstappen van de concurrenten in de strijd om plek twee en daarmee Champions League-voetbal.