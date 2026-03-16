Anco Jansen heeft met stijgende verbazing naar een specifiek moment bij FC Twente - FC Utrecht gekeken. De analist van ESPN vond het een grote schande dat de Tukkers Daan Rots voor de wedstrijd even beet namen.

Het moment waar Jansen op doelt, gebeurde voor de warming-up van FC Twente voor het duel met FC Utrecht. De Tukkers kwamen naar buiten voor de warming-up, maar lieten eerst alleen Daan Rots het veld opgaan. Vervolgens bleef de rest van de spelersgroep in de tunnel staan, waardoor Rots een tijdje alleen op het veld stond. Vervolgens keek de aanvaller achterom en zag hij zijn lachende teamgenoten nog in de spelerstunnel staan.

Tijdens de wedstrijd tegen Utrecht viel er echter weinig te lachen voor Twente. De ploeg van coach John van den Brom speelde een dramatische wedstrijd en ging voor het eerst in zestien wedstrijden onderuit. Het duel eindigde in 0-2 voor de bezoekers uit Utrecht. Jansen zag ook dat de Tukkers enorm tegenvielen en vindt het des te schandaliger dat je zo'n grapje voor de wedstrijd maakt, als je vervolgens niet thuis geeft op het veld.

'Dan sta je gewoon voor lul'

Jansen beseft dat de meeste mensen wel kunnen lachen om het grapje, maar hij heeft zich 'kapot geërgerd'. "Hartstikke leuk, maar totaal ongepast, vind ik. Achteraf is natuurlijk makkelijk praten, maar als je vervolgens zó'n wedstrijd aflevert, sta je gewoon voor lul", is Jansen keihard voor de grap van Twente voor het duel met Utrecht.

Ook hekelt Jansen coach Van den Brom die wel kon lachen om het grapje dat aan hem werd getoond bij ESPN. De analist laat weten dat hij 'een sprint had getrokken en die gasten uit die tunnel had getrokken' als hij Van den Brom was geweest. Jansen vindt het vooral een kwalijk grapje, omdat hij weet wat er op het spel stond tegen Utrecht.

"Ze kunnen verdomme Champions League-voetbal naar Enschede halen, dit is een super belangrijke wedstrijd en dan staan ze een beetje de clown uit te hangen. Daar kan ik echt boos om worden", foetert Jansen verder. De oud-aanvoerder van FC Emmen geeft ook nog aan dat hij 'door het lint was gegaan' als zijn ploeggenoten dit geflikt hadden.