Feyenoord presenteerde maandagmiddag Dévy Rigaux officieel als technisch directeur. De 38-jarige Belg had zijn verhaal uitstekend voorbereid, al moest Rigaux thuis wel even door het stof bij zijn vrouw, zo erkent hij zelf. "Het viel best wel mee hoe boos ze was...", vertelt Rigaux desgevraagd tegen Sportnieuws.nl.

Rigaux werkte de afgelopen zeventien jaar in verschillende functies bij Club Brugge, maar besloot deze zomer om dat boek toch dicht te slaan. "Het was voor mij een mooi moment om naar Feyenoord te gaan. Ik zie hier veel mogelijkheden om de club verder uit te bouwen", licht Rigaux zijn keuze voor Feyenoord toe. De kersverse directeur heeft een megaklus te verrichten. "We moeten het eerst grondig analyseren", countert hij.

Géén ideale situatie

De Belgische directeur erkent dat de situatie bij Feyenoord niet ideaal is. "Bij Club Brugge wilde ik ook altijd héél erg op voorhand duidelijk hebben waar we naartoe wilden. Is dit optimaal? Nee", reageert Rigaux resoluut. "Maar ik heb vertrouwen in de basis die er ligt, anders was ik niet ingestapt. Wij moeten ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke kern wordt samengesteld die op drie fronten actief kan zijn."

Rigaux begrijpt goed dat er een enorme klus wacht in Rotterdam-Zuid. "Er liggen héél veel spelers onder contract, dus wij moeten goed nagaan wie wél van waarde is en wie er moeten vertrekken", legt hij uit. "Ik begrijp dat Feyenoord met moeite tweede is geworden en dat het puntenaantal eigenlijk te laag was, maar er zijn ook veel goede zaken en spelers. Wij gaan ervoor zorgen dat we de juiste jongens gaan houden."

Géén uitgesproken ambitie voor de titel

De nieuwe eindverantwoordelijke op sportief vlak weigert zich echter uit te spreken over een eventuele landstitel. "Ik wil structureel iets neerzetten met Robert (Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur, red.). We gaan het niet nalaten om prijzen te pakken, maar willen structureel succes. Ik geloof er heilig in dat er een goede basis is. Het is nu aan ons om details te finetunen."

Bijzondere situatie met vrouw

De geruchten over een mogelijke aanstelling van de 38-jarige Belg zorgden voor een opvallende situatie in huize Rigaux. Hij had het nieuws namelijk nog niet met zijn vrouw besproken, waardoor zij het als eerste in een Belgische krant las. "Hoe groter de club, hoe moeilijker het wordt om iets geheim te houden. Er zijn ontzettend veel mensen die, vaak zonder slechte bedoelingen, informatie delen..."

"In het geval van Feyenoord en mij was dat uiteindelijk de perfecte aanleiding om het thuis toch maar te bespreken", lacht Rigaux als een boer met kiespijn. "Uiteindelijk viel het wel mee hoe boos ze was. Ze begreep waarom ik zo graag naar Feyenoord wilde."

