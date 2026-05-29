Luciano Valente mocht nog twee dagen genieten van een trainingsstage bij Oranje, maar kan het WK uit zijn hoofd zetten. De talentvolle Feyenoorder is niet geselecteerd voor het WK dat over twee weken begint. Oud-trainer Dick Lukkien had het Valente van harte gegund. "Hij bruist van de energie."

De band tussen Dick Lukkien en Luciano Valente is nog altijd erg sterk. Lukkien was de trainer van Valente toen hij doorbrak bij FC Groningen en de klik was er direct. "Ik word altijd heel blij van Lu", begint hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Maar dat ben ik al sinds hij hier binnenkwam." Lukkien gaf Valente veel vertrouwen in het jaar dat FC Groningen net was gedegradeerd. Aan de hand van onder andere de jonge middenvelder promoveerde Groningen direct weer naar de Eredivisie.

Chagrijnige Valente

Lukkien geniet nog altijd van zijn pupil. "Hij bruist van de energie, het is echt een geweldige gast om mee te werken. Hij wil altijd beter worden en is af en toe dan heel chagrijnig als het niet loopt. Daar hou ik ook wel weer van. Als je dan ziet wat voor stappen hij heeft gezet…"

Valente speelde namelijk de pannen van het dak bij Groningen in de Eredivisie en verdiende een transfer naar Feyenoord. Ook bij de topclub uit Rotterdam wist de Nederlandse Italiaan zich moeiteloos aan te passen. Sterker nog: "Voor de winter was hij echt geweldig. Hij nam Feyenoord bij de hand, vond ik", luidt de mening van Lukkien. "Na de winter had hij het wat moeilijker, maar dit wordt gewoon een hele goede speler."

Subtop van Europa

Maaskant vraagt waar hij denkt dat de top voor Valente ligt, waarna Lukkien even moet nadenken. "Ik denk minimaal de subtop van Europa." Daarna komt het Nederlands elftal op tafel. Valente werd tot nu toe twee keer opgeroepen voor Oranje en mocht twee trainingen meedoen in mei, vlak voor de bekendmaking van de WK-selectie.

"We hebben een wijze bondscoach", zegt de trainer van FC Groningen. "Ik zou hem zeker meenemen. Omdat ik vind dat hij iets kan brengen met zijn passing en creativiteit. Ik zou hem altijd meenemen, maar ja; ik ben niet helemaal objectief", lacht Lukkien. Uiteindelijk werd Valente niet geselecteerd.

Oranje

Een andere speler met wie Lukkien een bijzondere band had, was Virgil van Dijk. De huidige captain van Oranje én Liverpool kwam als talentvolle jongen naar Groningen toe en daar kreeg hij te maken met Lukkien. Dat ging er soms hard aan toe, maar dat was juist waardoor het goed werkte, vertelt Lukkien in de podcast.

Wanneer hij moet kiezen tussen Van Dijk en Valente moet hij erg lang nadenken, maar kiest hij uiteindelijk voor Valente. "Virgil en ik gaan al heel lang terug en daar zijn al zoveel verhalen over geschreven. Het is een geweldige speler, maar die hoef ik niet meer te helpen. Hij heeft zichzelf al gered. Luciano kan nog wel wat hulp gebruiken. Ik vind hem ook echt een goede speler. Zet maar als kop: Lukkien vindt Valente een goede voetballer”, besluit hij met een knipoog.

In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met FC Groningen-trainer Dick Lukkien. De huidige trainer uit de Eredivisie was ooit assistent onder Maaskant en hebben de gekste dingen meegemaakt. Zo delen ze wilde anekdotes uit Spanje en bespreek Lukkien de goede band die hij heeft met spelers als Virgil van Dijk en Luciano Valente.

