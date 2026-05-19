Een meevaller voor FC Groningen en diens fans. Donderdag in de play-offs om Europees voetbal zullen ze toch worden gesteund door een uitvak tegen Ajax in Volendam. De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam draaide de afgelopen dag 180 graden van mening.

Maandag werd bekend dat supporters van FC Groningen en Willem II niet welkom waren in Volendam. Ajax speelt daar omdat het eigen stadion vanwege een concertreeks van Harry Styles niet beschikbaar is. FC Volendam voetbalt in de play-offs om promotie/degradatie. Zij eindigden afgelopen seizoen als zestiende in de Eredivisie.

Aanleiding voor het weigeren van de fans was het supportersgeweld van zondag door supporters van FC Volendam na de verloren competitiewedstrijd tegen Telstar (1-2). Daarbij werden politie, andere supporters en omwonenden slachtoffer. Er werd onder meer met stenen gegooid.

Fans FC Groningen tóch welkom

FC Groningen reageerde "verontwaardigd" en schakelde het competitiebestuur van de KNVB in. Zij deden een beroep op burgemeester Rick Beukers van de gemeente Edam-Volendam om zijn besluit terug te draaien. Dinsdag hebben betrokken partijen met elkaar om de tafel gezeten, schrijft het AD. In dit overleg met onder meer de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie is besloten om donderdag alsnog supporters van FC Groningen te verwelkomen in het Kras Stadion.

Onder welke voorwaarden dit gebeurt, is niet bekend. Evenmin of dit betekent dat er ook supporters uit Tilburg worden toegelaten bij de play-offwedstrijd tussen FC Volendam en Willem II.

Europees voetbal

Ajax strijdt met Groningen om een plekje in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het andere duel gaat tussen FC Utrecht en Heerenveen. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover