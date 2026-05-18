Het is bepaald niet het seizoen van Ajax en tot overmaat van ramp is zelfs nu de competitie erop zit, de ellende nog niet voorbij voor fans. De Amsterdammers moeten door hun vijfde plaats in de eindstand van de Eredivisie de play-offs in, terwijl de eigen Arena ook nog eens bezet is. "Genant", zo stellen Ellen Hoog en Naomi van As, ex-tophockeysters met een voorliefde voor Ajax.

"De Arena wordt bedolven onder de Harry Styles-fans", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week met oud-ploeggenote Hoog maakt. "Ajax moet play-offs spelen tegen FC Groningen en dat gaan ze doen in het stadion van FC Volendam. Omdat de Arena dus niet beschikbaar is... Harry Styles gaat daar twee weken lang liedjes zingen. Dat is toch een bizar verhaal? Hoe zou dat komen?"

“Je zou natuurlijk gewoon rekening moeten houden met dit soort situaties", vindt Hoog, die dit seizoen met enige regelmaat in de Johan Cruijff Arena te vinden was. "Het is natuurlijk voor de club en voor de spelers extra gênant. Dan moet je al play-offs spelen terwijl je Ajax bent. En dan moet je ook nog in een ander stadion gaan spelen. Dat is natuurlijk gewoon gênant."

'Echt een knullige fout'

"Ajax huurt het stadion", legt Van As de pijnlijke situatie uit. "De club is dus niet de eigenaar van de Arena. En al jaren van tevoren wordt dan in de agenda gezet dat Harry deze twee weken daar een tiental concerten gaat geven. Dus moet je dan als club zijnde zeggen van: misschien moeten we het dan toch langer huren, want je weet nooit wat er gaat gebeuren?"

"Ze zijn er natuurlijk vanuit gegaan dat het nooit zou gebeuren dat ze play-offs moesten spelen", meent Van As. "Moet je het dan toch incalculeren, voor de zekerheid?" Hoog is duidelijk: “Ik zou die play-offs altijd incalculeren. Je krijgt van tevoren van de KNVB een aantal wedstrijddagen door. Dat zijn ook de play-offs, en al die wedstrijddagen moet je gewoon blokken toch?”

“Kijk, ik hou ervan, het is ergens een beetje arrogantie ofzo misschien", aldus Hoog over de instelling van Ajax. "Of nou ja, laten we het vertrouwen noemen. Maar het is natuurlijk wel echt een knullige fout. Het is gênant voor die spelers ook. Staan ze in het in Volendam-stadion te spelen…”

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door...

