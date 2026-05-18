Telstar heeft een nieuwe trainer: Henk Brugge. Hij komt over van sc Heerenveen, waar hij assistent-coach was. De club promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie en handhaafde zich vervolgens. Telstar werd 14e.

De 48-jarige Brugge volgt bij de club uit Velsen de naar FC Utrecht vertrekkende Anthony Correia op. Brugge ondertekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Brugge was drie jaar lang werkzaam als assistent bij Heerenveen.

Gesproken

"Wij hebben uitgebreid gesproken over de manier waarop wij als club willen voetballen en ons willen ontwikkelen", zegt Peter Hofstede, technisch manager van Telstar, op de website van de club. "In Henk zien wij een trainer die daar zowel qua persoonlijkheid als spelopvatting uitstekend bij past. Hij staat voor initiatief nemen, energie op het veld en het ontwikkelen van spelers binnen een duidelijke speelwijze."

Brugge staat voor de taak om Telstar in de Eredivisie te houden. Dankzij een zege op FC Volendam handhaafde Telstar zich dit seizoen op het hoogste niveau.

𝐎𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐡𝐨𝐨𝐟𝐝𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫! ™️



Telstar heeft Henk Brugge aangesteld als nieuwe hoofdtrainer

van het eerste elftal.



De oefenmeester tekent een overeenkomst voor de duur van twee seizoenen met een optie voor een derde seizoen. Succes, Henk!#WitteLeeuwen pic.twitter.com/Cch7cQv9Wk — Telstar 🦁 (@telstar1963nv) May 18, 2026

Ambitie

"Telstar is een club met een duidelijke identiteit en ambitie", reageert Brugge op zijn aanstelling. "De gesprekken die ik heb gevoerd waren erg positief. De voetbalvisie sluit goed aan bij hoe ik zelf naar het spel kijk. Ik kijk ernaar uit om samen met staf, spelers, kantoororganisatie en supporters verder te bouwen."

Ronald Koeman jr.

In de laatste speelronde van de Eredivisie was Ronald Koeman jr. de grote held bij Telstar. De keepende zoon van Oranje-bondscoach Oranje Koeman drilde een penalty de rechterhoek in.

FC Volendam en Telstar maakten er op de laatste speeldag een bloedstollend duel van in de strijd tegen de play-offs om promotie/degradatie. Volendam moest winnen om die nacompetitie te ontlopen, terwijl Telstar aan een punt genoeg had. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk trok Telstar alsnog aan het langste eind, en dat gebeurde op wel heel bijzondere wijze dankzij Koeman jr.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover