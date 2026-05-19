Na tientallen jaren waarin de carrière van Ron Jans centraal stond, breekt er voor zijn vrouw Marjo (64) een compleet nieuwe fase aan. De trainer van FC Utrecht stopt na dit seizoen definitief als club- en bondscoach. Daarmee komt ook een einde aan een leven vol verhuizingen, spanning en voetbaldrukte. Voor Marjo is het duidelijk: nu is het tijd voor rust, familie en kleinkinderen in Tynaarlo.

Volgende maand begint voor het echtpaar Jans een nieuw hoofdstuk. Dan keren Ron en Marjo permanent terug naar Drenthe. Als echtgenoot maakte Marjo in al die jaren iedere stap van haar man mee. Verhuizen hoorde daar telkens bij, maar makkelijk was dat nooit. "Wij zijn eigenlijk helemaal niet van die avonturiers. Alles kwam gewoon op ons pad en telkens besloten we ervoor te gaan", vertelt Marjo in het Algemeen Dagblad over een voetballeven dat hen niet alleen door heel Nederland bracht, maar ook onvergetelijke herinneringen opleverde in Amerika en Japan.

Vetorecht voor Marjo

Binnen de familie Jans was de afspraak altijd helder: Marjo had vetorecht over een volgende stap. Nu is dat moment definitief aangebroken. "Ik ga sowieso hierna niet meer verhuizen. Tenzij al onze kinderen in Roden gaan wonen, dan wil ik daar nog wel een keer naartoe. Toen FC Utrecht in 2023 kwam wilde ik eigenlijk al niet meer weg uit Tynaarlo. Weg van thuis. Wéér alles inpakken, ik had er helemaal geen zin aan. Maar ik weet hoe hij in elkaar steekt: hij was rusteloos. Dus gingen we nóg een keer."

Het leven als trainersvrouw was volgens Marjo niet altijd makkelijk. Uiteindelijk coachte Jans liefst 780 officiële wedstrijden voor een Nederlandse clubs. Daarnaast trainde hij ook clubs in het buitenland. De druk van resultaten voelde ze zelf ook dagelijks. "Samen staan we sterk. We zijn een goed team. Anders hou je het niet vol. Zeker niet in dit beroep waar veel druk op staat. Het is goed geweest. Want het kost ook ontzettend veel energie. Nu wil je daar zijn waar je je kinderen en kleinkinderen kunt helpen. Niet meer continu sjouwen en heen en weer gaan met spullen."

'Die spanning ga ik niet missen'

Marjo kijkt vooral uit naar een leven zonder voetbalstress en publieke meningen. "We gaan nu bij de jongens kijken samen en bij die kleintjes, die ook al op ‘voetjebal’ zitten. De tropenjaren zijn voorbij. Ik kijk uit naar de rust. Naar geen spanning rond de wedstrijden, want je wilt toch dat ze winnen. Wij horen het ook als partner hè, als het niet goed gaat. Bij de bakker, overal. Mensen beginnen er toch over. Die spanning en al dat commentaar overal, dat ga ik niet missen."

Meer tijd voor familie

Voor Jans betekent het afscheid van het trainersvak ook meer tijd voor zijn familie. Volgens Marjo is hij daar inmiddels helemaal klaar voor. "We gaan een andere fase in. Onze oudste zoon wordt 40 dit jaar. En de kleinkinderen (vier jongens en twee meisjes, red.) spelen allemaal samen, vliegen elkaar om de hals. Het is een cadeautje dat we dat mee mogen maken. Ik ben de knutseloma, altijd met hen bezig."

"Maar ik kan ook genieten van hoe ze een autootje keer op keer van deze helling in de tuin naar beneden laten rijden, dat ze al zingend daarmeen bezig zijn of als we samen onkruid trekken", somt Marjo op. "Net zoals onze kinderen vroeger altijd buiten voetbalden. Die zeggen het nog altijd dat ze zo’n fantastische jeugd gehad hebben. We gaan naar thuis, naar Tynaarlo met tuin. Ook Ron is daar nu klaar voor. Hij mist gewoon zo veel van de kleinkinderen, die hij zo leuk vindt. Dat hoeft nu niet meer", zegt Marjo over Jans, die zich eerst nog opmaakt voor de play-offs voor Europees voetbal.

