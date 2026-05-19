Na opnieuw een geweldig jaar van PSV lijken er toch wat belangrijke krachten te vertrekken. Ricardo Pepi is daar één van. De spits lijkt PSV na het WK te verlaten en in Sportnieuws.nl De Maaskantine denkt Robert Maaskant alvast na over een vervanger. Hij krijgt een bijzonder duo voorgelegd. "Vergis je niet wat je daar aan kan hebben."

PSV zal een behoorlijke metamorfose ondergaan aanstaande zomer. Er gaan maar liefst 10 of 11 spelers naar het WK en dat zorgt altijd voor publiciteit. Bovendien zijn er al genoeg spelers die hoogstwaarschijnlijk vertrekken, zoals Joey Veerman of Ricardo Pepi.

Zirkzee en Lukaku

De spits staat al tijden in de belangstelling van Fulham en zal komende zomer na het WK hoogstwaarschijnlijk naar Londen gaan. Robert Maaskant bespreekt met presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld verschillende opties die Pepi moeten vervangen bij PSV. "Ik wil jullie twee sexy opties geven. Romelu Lukaku en Joshua Zirkzee", zegt Vlottes.

"Lukaku moet je er niet bij nemen als Ivan Perisic er nog is. Dan wordt het wel heel oud en dan gaat een transfer nooit meer wat opleveren erna. Sportief gezien zou het zeker kunnen passen. Vergeet niet hoe sterk die gozer is en wat je daar aan kan hebben", beoordeelt Maaskant, waarna hij direct doorgaat naar Zirkzee. "Hij heeft gewoon veel te weinig gespeeld in zijn carrière, niet alleen bij United maar gewoon überhaupt."

Serie A

Toch lijkt een komst van Lukaku niet zomaar gebeuren, denkt Kraaijeveld. "Sowieso zal dat qua salaris echt veel zijn. Zirkzee zou wel weer willen spelen, dan kan het op bekend terrein in Nederland. Maar volgens mij wil United zou gauw mogelijk centen voor hem wil zien. Daarbij kijkt ook de hele top van de Serie A nog naar Zirkzee, daar gaat hij eerder heen denk ik."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

