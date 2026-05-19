Ajax moet dit seizoen via de play-offs Europees voetbal zien veilig te stellen. De Amsterdammers kenden een teleurstellend seizoen met een vijfde plek in de VriendenLoterij Eredivisie. Alsof dat nog niet alles was, moet Ajax ook nog eens uitwijken naar het stadion van FC Volendam in verband met een concertreeks van de Engelse zanger Harry Styles. Dat is ook groot nieuws in het buitenland.

Ajax speelde in de laatste speelronde met 0-0 gelijk tegen en in Heerenveen. Dat duel eindigde in een waterballet en met de keiharde conclusie dat Ajax de play-offs voor een Conference League-ticket in moet. Daarin speelt het donderdag tegen FC Groningen in het stadion van FC Volendam.

Dat komt omdat de Britse superster Harry Styles de Johan Cruijff ArenA heeft geboekt voor tien concerten. De concertreeks TOGETHER, TOGETHER staat gepland in mei en juni.

Ajax en Harry Styles groot nieuws in buitenland

Het vreemde gegeven heeft ook de buitenlandse sportmedia bereikt. Zo schrijft het Portugese A Bola: 'Harry Styles 'jaagt' Ajax uit eigen stadion voor play-offs'. Ook bij de BBC melden ze het nieuws. 'Harry Styles heeft een van de grootste clubs van Europa gedwongen om naar een rivaliserend stadion te verhuizen', staat geschreven onder een video waarin wordt uitgelegd wat er speelt.

'Vernedering! Ajax gedwongen om van koers te veranderen vanwege Harry Styles', kopt het Oostenrijkse Laola. En Flashcore noteert: 'Concerten van Harry Styles dwingen Ajax om play-offwedstrijden in het Volendam-stadion te spelen.'

Gedoe om uitsupporters

Ajax speelt aankomende donderdag in Volendam tegen FC Groningen. De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam heeft uitsupporters voor dat duel geweerd. Aanleiding is het supportersgeweld van zondag door supporters van FC Volendam na de verloren competitiewedstrijd tegen Telstar. Daarbij werden politie, andere supporters en omwonenden slachtoffer. Er werd onder meer met stenen gegooid.

FC Groningen reageerde verontwaardig en schakelde het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in. Zij zijn in gesprek gegaan met burgemeester Rick Beukers om alsnog fans toe te laten - ook voor het play-offduel van FC Volendam tegen Willem II.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover