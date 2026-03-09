De druk op Robin van Persie nam de afgelopen tijd flink toe door de magere resultaten van Feyenoord. De leiding van de club kwam maandag bij elkaar voor een overleg en daar is ook een besluit over zijn positie genomen.

Feyenoord kwakkelt al maanden met de vorm, maar desondanks staat de club nog altijd op de tweede plaats in de Eredivisie. De druk op Van Persie is echter flink toegenomen na de kansloze nederlaag tegen FC Twente en het gelijkspel van afgelopen zondag tegen NAC Breda. De achterstand op koploper PSV is inmiddels 19 punten en de Eindhovenaren kunnen daardoor komend weekend al kampioen worden. De fans lijken het mede daardoor inmiddels wel gehad te hebben met Van Persie, want zij riepen vanuit het uitvak massaal om zijn vertrek.

Na de nieuwe tegenvaller werd duidelijk dat er maandag een overleg op de agenda stond van het Feyenoord-bestuur. Door de resultaten zou daar ook de positie van Van Persie besproken worden.

De vraag was of de voormalig international nog langer de tijd krijgt bij de Rotterdammers of dat hij het veld moet gaan ruimen. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is er uiteindelijk besloten om Van Persie te laten zitten. De huidige positie op de ranglijst en het relatief makkelijke programma in de competitie zouden belangrijke redenen zijn om met hem door te gaan.

Klassieker volgt snel voor Feyenoord

De Feyenoord-coach zal waarschijnlijk dus ook aanstaande zondag op de bank zitten bij de thuiswedstrijd van zijn ploeg tegen Excelsior. Een week later volgt De Klassieker in eigen huis tegen Ajax. Feyenoord strijdt met NEC, FC Twente en Ajax om de tweede plek in de Eredivisie.