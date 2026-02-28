Feyenoorder Anis Hadj Moussa heeft zijn voetbaltalent niet van een vreemde. De vader van de Algerijn was ooit hard op weg om voetbalprof te worden, totdat het noodlot toesloeg en een motorongeluk direct een einde maakte aan zijn voetbalambities.

In de zomer van 2024 werd Hadj Moussa door de Rotterdammers overgenomen van het Belgische Patro Eisden, dat hem kort daarvoor had verhuurd aan Vitesse. Bij Feyenoord ontpopte de 24-jarige rechtsbuiten zich al vrij snel tot een vaste waarde. De teller dit seizoen staat momenteel op acht doelpunten en vier assists in de Eredivisie.

Dat de vleugelspeler over een flinke dosis voetbaltalent beschikt, is niet zo gek. De vader van de Algerijn was ooit hard op weg om profvoetballer te worden in Algerije, zo vertelt de Feyenoorder in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Hij heeft altijd wel iets'

"Voetbal is altijd belangrijk voor mij geweest. Mijn vader was ooit op weg prof te worden in Algerije, maar hij raakte gewond bij een motorongeluk. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de stoep en dat was het dan voor hem", is Hadj Moussa openhartig.

"Hij was ook een dribbelaar", vervolgt de Algerijn. "Net als mijn opa. Iedereen bij ons in de familie dribbelt, haha. Mijn vader zegt eigenlijk altijd dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld. Maakt niet uit hoe ik speelde, hij zegt altijd hetzelfde. Ik vraag wel eens: wat wil je eigenlijk nog meer dat ik doe? Hij heeft altijd wel iets."

'Nooit goed genoeg'

Ook Arne Slot, zijn voormalig trainer, zag destijds de nodige verbeterpunten voor Hadj Moussa. De Algerijn vergelijkt zijn vader dan ook met de oefenmeester: "het lijkt wel een beetje op die lijst van Arne Slot met al die punten die beter moesten, haha. Dan heb ik twee doelpunten gemaakt en zegt hij na afloop: ja, maar dat kon beter en dit kon beter en dat moet beter. Ik zweer het, het is nooit goed genoeg." Toch onderschrijft de rechtsbuiten dat de kritische noot van zijn vader waarschijnlijk de enige manier is om beter te worden.