Algerije is door in de Afrika Cup, na een moeizame zege op DR Congo in de achtste finales. Dat betekent slecht nieuws voor Feyenoord en FC Twente, die komende zondag niet kunnen beschikken over Anis Hadj Moussa (Feyenoord) en Ramiz Zerrouki (FC Twente).

Algerije won in Rabat na verlenging met 1-0 van de Democratische Republiek Congo en treft Nigeria in de strijd om een plek bij de laatste vier. Hadj Moussa mist dat duel door een schorsing.

Hadj Moussa en Zerrouki zaten beiden op de reservebank toen de Egyptische scheidsrechter Mohamed Maarouf het beginsignaal gaf. Beide ploegen kwamen zonder de twee voetballers uit de Eredivisie in de eerste helft niet tot scoren.

Belangrijke assist

Hadj Moussa werd door bondscoach Vladimir Petkovic in de 71e minuut binnen de lijnen gebracht voor sterspeler Riyad Mahrez en Zerrouki kreeg in de tweede helft van de verlenging nog wat speelminuten. Doelpunten bleven lang uit, totdat Zerrouki in de 119e minuut een afgemeten assist gaf op matchwinnaar Adil Boulbina die prachtig raak schoot.

Tweede seizoenshelft van de Eredivisie

Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie, neemt het komende zondag op tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers gaan op bezoek bij de vorige club van trainer Robin van Persie. FC Twente ontvangt een dag eerder PEC Zwolle in eigen huis. Zerrouki speelt op huurbasis voor de Tukkers.

FC Twente heeft er sinds dinsdag een zeer belangrijke aanwinst bij. Niet op het veld, maar in het bestuur: Erik ten Hag wordt de nieuwe technisch directeur van de club. Die rol krijgt hij pas vanaf de zomer, maar de toptrainer loopt vanaf 1 februari al mee om de kneepjes van het vak te leren kennen.

