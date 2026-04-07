Jong en oud is samengekomen in Eindhoven om het kampioenschap van PSV te vieren. Dat levert waanzinnige beelden op, maar ook hartverscheurende verhalen. Zo is een terminale supporter als allerlaatste wens bij de huldiging van zijn favoriete ploeg.

Hij werd geïnterviewd door Omroep Brabant, maar door het kabaal op het Stadhuisplein in Eindhoven kon hij de verslaggeefster niet verstaan. Dus nam zijn dochter het woord. Haar vader heeft een hersentumor. "Toen PSV zondag kampioen werd, werden wij gebeld door de WensAmbulance met de vraag of wij wilden komen. Echt super leuk."

Ondanks het zware nieuws kan de familie toch genieten van deze feestelijke dag. "Toen ik vanochtend op stond, dacht ik wel dat het een dubbele dag zou worden. Maar nu we hier staan, en ik zie mijn vader genieten, denk ik: super mooi dat dit kan. Alle credits voor de WensAmbulance."

PSV'er in hart en nieren

De man werd geboren in Eindhoven. "Met PSV opgegroeid. Mijn broer en ik hadden geen keuze, dus er moest altijd meegekeken worden", blikte ze terug. "De reden dat we hier zijn is natuurlijk niet leuk, maar het is super fijn om dit nog te kunnen doen met zijn drieën."

De feestelijke dag voor PSV-fans begon in het Philips Stadion. Daar begon vanaf 14.30 uur de huldiging, waarbij de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten de schaal kreeg uitgereikt uit handen van Mark van Bommel. Trainer Peter Bosz, zijn staf en de selectie maakte vervolgens nog een ereronde langs de fans.

In het stadion was de menigte uitzinnig. De fans zongen 'boeren, boeren' en hielden massaal kartonnen kampioensschalen in de lucht. Onder de supporters waren ook veel kinderen. In het stadion werden een paar rode fakkels afgestoken. De gemeente heeft het afsteken van vuurwerk verboden. Ook buiten het stadion zijn volop fakkels te zien.