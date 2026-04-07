PSV vierde dinsdag het 27e landskampioenschap van de club. Dat begon met de uitreiking van de kampioensschaal in het Philips Stadion, waarna de selectie en staf per platte kar naar het Stadhuisplein gingen. Daar vond de feestelijke afsluiting plaats. Lees hieronder alles terug.

Op meerdere plekken in Eindhoven konden de supporters van de kersverse landskampioen een feestje vieren. Overal was het druk. In het stadion, langs de route die de platte kar aflegde en in de binnenstad. Het kampioenschap dat er al een tijdje aan zat te komen werd groots (met een zachte G) gevierd. Hieronder een chronologisch overzicht van alle festiviteiten.

Aankomst van de schaal

Omdat PSV geen wedstrijd heeft gespeeld op het moment dat ze kampioen werden, konden ze de schaal nog niet in ontvangst nemen. Dus kwam dinsdag de schaal naar Eindhoven. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen is met de schaal naar het Philips Stadion gereden en heeft de schaal afgeleverd.

i ©Pro Shots

Danny Koevermans leeft mee met Jerdy Schouten

Jerdy Schouten nam de schaal in ontvangst uit de handen van Mark van Bommel, maar deed dat wel op krukken. De pechvogel raakte geblesseerd aan zijn kruisband en mist daarmee een kampioenswedstrijd en het WK. Danny Koevermans, aanwezig als analist, leefde enorm mee met de aanvoerder.

Geblesseerde Jerdy Schouten gooit schaal in de lucht

Onder luid gejuich kwam de geblesseerde Jerdy Schouten aan op het podium, waar hij door al zijn teamgenoten op het podium werd getild. Daar gaf Mark van Bommel de schaal aan hem. Een emotionele Schouten gooide de schaal de lucht in waarna het feest in het stadion losbarstte.

Mark van Bommel trots op zoon Ruben

Mark van Bommel was de gelukkige die de kampioensschaal mocht uitdelen aan PSV. Dat was een bijzonder moment voor hem, omdat Ruben van Bommel, zijn zoon, voor het eerst deel uitmaakt van kampioensploeg PSV. "Dan ben je gewoon heel trots", vertelde hij.

Jerdy Schouten strompelt de platte kar op

Jerdy Schouten is ondertussen op de platte kar gekomen met kruk en al. Hij heeft een prima zitplekje gekregen tussen al het feestgedruis.

Peter Bosz heeft genoeg sigaren op zak

Voor trainer Peter Bosz is het alweer het derde kampioensfeest op rij met PSV. De succescoach heeft geleerd van zijn eerdere ervaringen.

Ismael Saibari de grote favoriet

Wij deden een rondvraag onder de fans wie de favoriete speler is. Daar rolde één naam unaniem uit: Ismael Saibari.

Bijzondere gast duikt op bij spelers op de kar

Terwijl de spelers van PSV op de kar feestvierden, dook er een bijzondere gast op bij de mannen op de telefoon. Dj La Fuente had een belangrijke oud-speler opgebeld die zelf ook wat jaartjes op de platte kar heeft gestaan.

Joey Veerman en Guus Til lachen zich rot

Joey Veerman en Guus Til hadden het goed naar hun zin op de platte kar op weg naar het Stadhuisplein. Terwijl Mauro Júnior geïnterviewd werd, grepen de PSV'ers op hilarische wijze in.

Zesde keer voor dj La Fuente

Niet alleen voor de PSV-selectie begint het kampioenschap te wennen. Dat geldt ook voor de lokale dj La Fuente. Hij stapte dinsdag voor de zesde keer op de platte kar.

Vriendin Joey Veerman maakt aandoenlijke foto

Langs de weg stonden veel fans. Jong en oud. Chantalle Schilder, de vriendin van Joey Veerman, vond drie schattige fans met aandoenlijke bordjes.

Kleine ongeregeldheden

Op het Stadhuisplein was het dinsdagmiddag te doen. Daar was plek voor maximaal 20.000 fans. Toch wist een enkeling zich door de hekken te drukken. Dat zorgde voor hachelijke situaties.

De schaal op het Stadhuisplein

De enorme schare PSV-fans op het Stadhuisplein moesten er even op wachten, maar toen de selectie er eenmaal was, brak er een groot feest uit. Toen aanvoerder Jerdy Schouten de schaal omhoog hield, ontplofte de boel.

'Joey in Oranje'

Toen de PSV-selectie op het Stadhuisplein was, grepen de spelers een voor een de microfoon. Toen Joey Veerman aan de beurt was, schreeuwde het publiek 'Joey in Oranje'. Zijn reactie was bijzonder.

Jerdy Schouten zet boel op stelten

Krukken of niet, Jerdy Schouten weet hoe hij de PSV-fans gek krijgt. De geblesseerde aanvoerder werd al voor de derde keer op rij kampioen. "Dus het is tijd om de traditie voort te zetten", zei hij voordat hij een liedje inzette. "Het blijkt dat het werkt, dus daar komt-ie."

Spelers gaan nog lang niet naar huis

De spelers van PSV beleefden een geweldige dag in de stad Eindhoven. De huldiging van de kampioenen begon in het Philips Stadion en eindigde op het Stadhuisplein. Vlak voor ze daar het bordes opgingen, sprak Sportnieuws.nl met de selectie van PSV. "Jerdy Schouten gaat niet naar huis vanavond", zei een uitzinnige Joey Veerman.