Paspoortgate blijft maar aanhouden in de Eredivisie. Het balletje kwam aan het rollen nadat NAC Breda vraagtekens zette bij de speelgerechtigheid van Go Ahead Eagles-speler Dean James en sindsdien volgt het nieuws zich in rap tempo op. James traint door de kwestie inmiddels zelfs niet meer mee bij de club uit Deventer.

James heeft maandag voor het eerst de training van Go Ahead Eagles overgeslagen. De Eredivisieclub houdt de linkervleugelverdediger voorlopig aan de kant. "We volgen het advies van de FBO en de KNVB", zegt een woordvoerder, die daarmee een bericht van de krant de Stentor bevestigt. De FBO is de Federatie van betaald voetbal organisaties.

NAC Breda stapte anderhalve week geleden naar de KNVB omdat James meedeed in de door de Brabanders met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. James zou mogelijk niet speelgerechtigd zijn geweest omdat hij een Indonesisch paspoort heeft om zo voor dat land uit te kunnen komen. De aanklager betaald voetbal onderzoekt de zaak nu.

Go Ahead stelde James in de vorige competitiewedstrijd tegen FC Utrecht gewoon op. Dat duel was twee dagen nadat NAC de KNVB inschakelde. "Het advies van de FBO en KNVB kwam pas daarna. Vandaar dat hij nu niet mee heeft getraind", aldus de woordvoerder.

Grote problemen

De zaak leidt inmiddels bij meerdere clubs tot problemen. Het zou namelijk niet alleen gelden bij Indonesische intenationals, maar ook bij spelers die sinds enige tijd uitkomen voor Suriname. Uit voorzorg houden meerdere clubs daardoor voetballers langs de kant om te voorkomen dat ze de wet overtreden.

Het lijkt er voorlopig niet op dat er nog iets gaat veranderen aan de eerdere uitslagen in de competitie, zelfs niet als inderdaad blijkt dat de voetballers helemaal niet speelgerechtigd zijn. Het competitiebestuur kwam vorige week bij elkaar om de kwestie te bespreken en gaf toen aan niet te verwachten dat er wedstrijden opnieuw zullen worden gespeeld. Wel loopt er een onderzoek naar de kwestie.