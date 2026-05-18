Met de beschamende vijfde plaats in de Eredivisie dit seizoen voor Ajax zijn de problemen nóg groter geworden in Amsterdam. Niet alleen het spel moet flink op de schop, de gevolgen van de vijfde plek zijn nog problematischer. Ajax loopt tientallen miljoenen mis en lijdt daar bovenop ook nog eens groots gezichtsverlies.

De klus van Jordi Cruijff is er niet makkelijker op geworden. De technisch directeur wil de strijd aangaan met PSV maar de vraag is met welk materiaal hij dat wil gaan doen. Ajax hoopte op de Champions League-miljoenen zodat Cruijff iets zou hebben om mee te werken, maar dat gaat nu in rook op. De Conference League is nu het hoogst haalbare voor volgend jaar en dat levert nauwelijks geld op waar Ajax iets mee kan.

Niveau Ajax minste zorg

De ellende is al tijden aan de gang in Amsterdam en de hoop blijft op een ommekeer. Ajax krijgt telkens een tik waardoor je je afvraagt wanneer het een keer ophoudt. Nou, voorlopig dus nog niet. De grootste club van Nederland versleet in een jaar tijd drie trainers en dat ziet er niet goed uit. Met de aanstelling van Cruijff is iets in gang gezet, maar de club bewees hem geen goede dienst.

Eén doelpunt was er nodig in Heerenveen en dan had de wereld er voor Cruijff én Ajax een stuk beter uitgezien. Dan was de voorronde van de Europa League een feit en had Ajax iets meer geld kunnen krijgen maar bovenal iets meer slagkracht op de markt. Want nu de Amsterdammers Conference League nog niet eens als zekerheid hebben, heeft de club 0 uitstraling naar buiten toe.

Uitdaging Cruijff

Cruijff mag dan wel een schitterend netwerk hebben vol met grote namen van zowel trainers als spelers, maar een ieder die momenteel naar Ajax kijkt, denkt wel twee keer na voor ze de overstap maken. Ajax wordt gelinkt aan Marc-André Ter Stegen, de doelman van Barcelona. Hij was verhuurd aan Girona en wil weer spelen, maar dat zal hij niet willen doen in de Eredivisie, zonder uitzicht op Europees voetbal. De vraag is: wie wel? Het zal een helse klus zijn om spelers aan de club te binden.

Aan de uitgaande kant gaat Ajax ook een grote uitdaging krijgen. De club werd na de laatste speelronde al neergezet als een gevallen grootmacht en dat gaat ook zijn effect hebben op transfers. Normaliter gingen Ajax-spelers vanwege de naam van de club voor meer geld weg dan andere spelers uit de Eredivisie.

Dit zal nog steeds wel zo zijn, maar met het perspectief van de Conference League gaat de marktwaarde van de huidige spelers omlaag. Zo wacht Cruijff een helse klus om waarde te creëren voor de club; door spelers over te halen naar Amsterdam te komen maar net zo goed door spelers érg goed te verkopen.

