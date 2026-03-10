KNVB grijpt in voor mogelijke kampioenswedstijd PSV

PSV wordt kampioen, dat feit lijkt verzekerd nu Feyenoord en Ajax achter de trotse koploper punten blijven verspelen. De Eindhovenaren zijn officieel nog twee zeges verwijderd van de landstitel en dus heeft de KNVB alvast meegedacht en ingegrepen op het schema van de Eredivisie. Telstar - PSV op 22 maart heeft een andere aftraptijd gekregen.

Als PSV komend weekend thuis wint van NEC en een week later uit bij Telstar in Velsen-Zuid ook wint, dan is het officieel kampioen van Nederland en ook meteen de vroegste landskampioen ooit. Het zou in theorie zelfs nog eerder kunnen gebeuren, als PSV van NEC wint en Feyenoord zondag thuis verliest van Excelsior. Op dat scenario rekent vrijwel niemand, ondanks de problemen bij Robin van Persies Feyenoord.

Telstar - PSV vervroegd

Alle ogen zijn in Eindhoven nu gericht op zondag 22 maart, als PSV uit bij Telstar speelt. Het is de eerste kampioenswedstrijd waarin ze op eigen kracht de schaal kunnen veiligstellen. Dat duel zou om 20.00 uur gespeeld worden, maar is door de verwachte festiviteiten in de Brabantse stad bij een kampioenschap door de voetbalbond KNVB vervroegd naar 16.45 uur. Zo kunnen de stad en de fans zaterdagavond al feestvieren. De huldiging is echter pas twee weken later.

Huldiging pas op 6 april

Mocht PSV komend weekend al kampioen worden omdat het zelf wint van NEC en Feyenoord verliest van Excelsior, dan is de huldiging al op maandag 16 maart. Dat heeft de gemeente Eindhoven aan Omroep Brabant bevestigd. Op 22 maart, de dag van Telstar-PSV, komen er overal in Eindhoven grote schermen. De huldiging is niet op 22 maart, maar pas op 6 april. Dan is het tweede paasdag en daardoor zijn dus veel fans vrij en heeft de stad de mogelijkheid.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen zijn in Eindhoven al in volle gang voor het mogelijke feestweekend over een paar weken. De traditionele platte kar staat zelfs al klaar. De vervroeging door de KNVB van het duel Telstar-PSV is in overleg met de beide clubs gebeurd.