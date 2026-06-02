De transfergekte rondom Eredivisie-smaakmaker Ismael Saibari is al voor het WK voetbal begonnen. De Marokkaanse middenvelder van PSV hoopt met zijn land te schitteren in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en zich voor het oog van de hele wereld in de kijker te spelen. Een transfer werd na afgelopen seizoen al verwacht, maar niet al zo snel. De eerste grootmacht heeft zijn hengel namelijk al uitgeworpen richting Saibari.

PSV neemt niet zomaar afscheid van de beste speler van afgelopen seizoen. Saibari heeft nog een contract voor drie jaar en ligt goed in de markt. Daarnaast is de middenvelder 25 jaar oud en dus nog in de bloei van z'n leven. Bayern München laat er dan ook geen gras over groeien en heeft volgens het Algemeen Dagblad serieuze interesse in de PSV'er.

De prijs die de Duitse kampioen moet betalen, zal torenhoog zijn als het aan de Eindhovense club ligt. Afgelopen seizoen werd AZ-toptalent voor zestig miljoen euro in de markt gezet en daar reageerde men binnen PSV al met verbazing op. Wat zou Saibari, die zich al meerdere seizoenen bewijst op het allerhoogste niveau, dan wel niet waard zijn? PSV zit volgens de krant hoog in de boom en wil in ieder geval het transferrecord breken.

Dat staat nu nog op naam van Cody Gakpo, die in 2023 voor zo'n vijftig miljoen euro (inclusief bonussen) naar Liverpool verkaste. Voor Saibari hoopt PSV dus (veel) meer te krijgen. Het record van de hele Eredivisie staat nog altijd op naam van Ajax, dat de Braziliaan Antony in 2023 voor liefst 95 miljoen euro verkocht aan het Manchester United waar toen Erik ten Hag trainer was. Ook Frenkie de Jong (86 miljoen), Matthijs de Ligt (85,5 miljoen) en Lisandro Martinez (57,3 miljoen) gingen voor meer geld weg dan Gakpo.

Bayern heeft nu al interesse getoond en wil wellicht toeslaan voordat het concurrentie krijgt van andere clubs als Saibari zich op het WK laat gelden. Vorige week greep Bayern al naast de handtekening van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller verliet Newcastle United op het laatste moment voor FC Barcelona.

