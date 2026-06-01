Op het moment dat Dennis te Kloese opstapte als directeur van Feyenoord, was er maar één gedoodverfde opvolger: Robert Eenhoorn. De geboren en getogen Rotterdammer wordt bij zijn aanstelling echter ook meteen geconfronteerd met de kritische Feyenoord-fans, die de voorgangers van Eenhoorn zelfs bedreigden toen het niet naar hun wens ging.

Eenhoorn werd door velen meteen genoemd als de droomkandidaat, tot genoegen van hemzelf. "Het is wel een bijzonder moment. Ik heb wel eens gesprekken gevoerd met Feyenoord, maar dat was nooit concreet geworden. Dit voelde als een goed moment, want ik ben anderhalf jaar weg bij AZ. Nu kwam Feyenoord voorbij en toen wist ik wel: dit wil ik niet laten lopen. Dat merkte mijn vrouw vrij snel", lacht hij.

Met de positieve geluiden over de nieuwe eindverantwoordelijke lijkt het alsof hij zelfs over water kan lopen. Hoe heeft hij daarnaar gekeken en geluisterd? "Het is leuker om applaus te krijgen dan uitgefloten te worden, dat heb ik ook meegemaakt. Het is mooi dat mensen het leuk vinden dat ik hier straks werkzaam ben, maar ik weet ook hoe het werkt. Uiteindelijk bepalen de prestaties en dat zal in mijn geval niet anders zijn."

Populairste dag als Feyenoord-directeur

Eén van de aanwezige journalisten merkte tegenover de kersverse directeur op dat 'de dag van zijn presentatie waarschijnlijk ook de dag zou zijn waarop hij het populairst is'. Met die opmerking kreeg hij de lachers op zijn hand, ook Eenhoorn kon er wel om lachen. "Dat zou kunnen, maar daar ga ik niet vanuit. Ik heb ook weleens mensen juichend op het bordes zien staan...", reageert Eenhoorn realistisch.

"Ik ga er vanuit dat wij met elkaar, en met de kwaliteiten die we hebben, uiteindelijk een ontwikkeling kunnen bewerkstelligen. En met alle horrorscenario's die er zijn, ben ik eerlijk gezegd op dit moment nog niet bezig", gaat Eenhoorn verder.

Bedreigingen bij zijn voorgangers

Eerdere directeuren beleefden mindere periodes in De Kuip. Zo werden Mark Koevermans en Dennis te Kloese tijdens hun periode bij Feyenoord zelfs ernstig bedreigd. Eenhoorn is daar niet bang voor. "Ik heb natuurlijk ook zaken meegemaakt in het verleden. Ik heb ook altijd overleg gehad met de fanatiekere fans en ben daarin héél duidelijk. Ik geef daarin aan hoe wij dingen graag zien en geef hen ook de gelegenheid om te vertellen hoe zij dingen willen zien."

"Het beste voorbeeld is een groot incident waarin we besluiten moest nemen op basis van wat we van tevoren hadden afgesproken. Maar toen ik uiteindelijk wegging, hing er van dezelfde jongens een vliegtuigje boven het stadion om mij te bedanken voor de afgelopen jaren. Het is gewoon belangrijk dat je daar een relatie mee hebt en dat je open discusieert over zaken. Zolang je aan de voorkant maar het belang van Feyenoord aangeeft. Ik zal zeker het gesprek aangaan, inclusief de fanatiekere aanhang."

Steun van het thuisfront

Volgens de voormalig tophonkballer heeft niemand hem afgeraden om de megaklus in Rotterdam met beide handen aan te grijpen. "Misschien moet je dan helemaal naar de thuissituatie gaan, maar die (zijn vrouw, red.) zag volgens mij al vanaf de eerste minuut dat dat ook niet heel veel zin had om nog een weerwoord te geven. Dus alles seinen stonden op groen."

Feyenoord-aanhangers hoeven niet verwachten dat de gehele familie van Eenhoorn aanwezig is bij wedstrijden van de Stadionclub. "Earnest Stewart vroeg ooit aan mij: gaat jouw vrouw ook mee naar uitwedstrijden? Toen zei ik gelijk: ik denk dat ze er zelfs bij thuiswedstrijden niet is. Mijn vrouw vindt honkbal leuker dan voetbal...", zegt de voormalig tophonkballer tegen Sportnieuws.nl.

Zoon wél op de tribune

Eenhoorn verwacht wel dat zoon Ralph op de tribune zal plaatsnemen. "Hij vindt Feyenoord geweldig, maar als ik hem (een aanwezige journalist, red.) moet geloven, dan kan dat binnenkort al gaan veranderen als hij op de tribune zit...", doelt Eenhoorn op de woorden dat 'dit zijn meest populaire dag is als Feyenoord-directeur'. "Nee, Ralph is hier opgegroeid dus die vindt het leuk om naar De Kuip te gaan", besluit hij.

De Maaskantine met Eenhoorn

In de Sportnieuws.nl De Maaskantine ontving Robert Maaskant de huidig directeur van Feyenoord: Eenhoorn. Hij deelt verhalen over de New York Yankees, een bizar ongeluk op de Campus bij het College-honkbal en is openhartig over zijn tegenslagen, zowel professioneel als privé. Eenhoorn gaat verder nog in op het WK en wat we kunnen verwachten van zo'n toernooi op Amerikaanse bodem.

