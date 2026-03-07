Na de gemiste kans om de druk op Feyenoord op te voeren vorig weekend, moet Ajax zichzelf bijeen rapen en winnen in Groningen. In de Euroborg, waar Ajax vorig jaar de titel vergooide, moet de ploeg van Fred Grim het drama van vorige week vakkundig wegpoetsen. Volg het duel hier live.

Ajax kent met FC Groningen een zware tegenstander dit weekend. De ploeg uit Amsterdam verspeelde vorig jaar in de slotseconden een kampioensfeest in Groningen, door een doelpunt van Thijmen Blokzijl diep in blessuretijd. Een speelronde later werd PSV alsnog kampioen ondanks dat Ajax 15 punten voorsprong had op een moment in de competitie.

Ko Itakura

Enfin, de situatie ziet er nu totaal anders uit. PSV gaat wéér kampioen worden en Ajax heeft het een stuk zwaarder. Tegen FC Groningen hopen ze dichter bij Feyenoord te kruipen, dat tweede staat met 4 punten meer dan de Ajacieden. Daarbij kunnen ze alleen geen gebruik maken van Ko Itakura. De Japanner is nog altijd geblesseerd en zal tegen zijn oude ploeg niet aanwezig zijn.

Ajax-trainer Fred Grim gaf verder geen tekst en uitleg op de persconferentie, we weten dat Itakura met een rugblessure te maken heeft maar verder is niks bekend over de duur. Itakura kwam deze zomer over van Borussia Mönchengladbach, maar dat is nog niet helemaal geworden wat iedereen ervan gehoopt had. Zijn laatste wedstrijd was op 24 januari tegen FC Volendam, sindsdien speelde hij geen minuut meer.

Youri Regeer

Verder is Grim verplicht een wijziging door te voeren op het middenveld van Ajax. Youri Regeer pakte afgelopen weekend tegen PEC Zwolle een gele kaart en is daardoor geschorst. Het was zijn vijfde dit seizoen en dat betekent dat hij zaterdag tegen Groningen niet mee mag doen. Dat vergroot de kansen weer voor Sean Steur of Jorthy Mokio. Beiden moesten vorige week vanaf de bank toekijken, daar waar ze eerst wel vaker een basisplaats kregen.