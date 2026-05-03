Feyenoord kan zich tot de winnaar van het weekend kronen als er wordt gewonnen bij Fortuna Sittard. Ajax en NEC verspeelden punten waardoor Feyenoord een geweldige slag kan slaan om Champions League-voetbal. Robin van Persie kan in ieder geval weer rekenen op steeds meer spelers die lang geblesseerd waren. Zo zit Givairo Read weer bij de wedstrijdselectie

Robin van Persie zal met een glimlach voetbal hebben gekeken op de zaterdagavond. NEC verspeelde punten tegen Telstar (1-1) en Ajax wist ook niet te winnen van kampioen PSV (2-2). Allemaal uitstekende uitslagen voor Feyenoord, dat nog altijd stevig op de tweede plaats staat in de Eredivisie.

Opstellingen

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Kasanwirjo, Marquez, Hubner, Dalhaus; Van Ottele, Brittijn; Ihattaren, Duijvestijn; Limnios, Sierhuis



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl; Watanabe, Trauner, Bos; Kraaijeveld, Valente, Targhalline; Hadj-Moussa, Ueda, Van den Elshout

Goed nieuws bij Feyenoord

Daarbij kreeg hij ook nog goed nieuws uit de lappenmand. Sem Steijn, Gijs Smal en Shaqueel van Persie trainen weer mee met de groep. Dat meldt de Rotterdamse club op X. Middenvelder Steijn liep halverwege februari tegen Go Ahead Eagles een knieblessure op en moest zich laten opereren. Aanvaller Van Persie stond al wat langer aan de kant, sinds eind januari, eveneens met een knieblessure. Van Persie raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League.

Givairo Read

Givairo Read zit zondag bij de wedstrijdselectie en kan mogelijk weer starten, waar hij vorige week al inviel. Het herstel van de rechtervleugelverdediger, die in januari een hamstringblessure opliep, verloopt voorspoedig. Toch zijn ze voorzichtig met de back, aangezien hij de vorige keer al snel weer geblesseerd raakte na zijn terugkeer.

"Read is een fantastische voetballer, die willen we graag op het veld hebben, zoveel als mogelijk", aldus Van Persie. "De kans is aanwezig dat hij weer minuten gaat maken. Het hangt er ook vanaf hoe een wedstrijd verloopt. Winnen is het allerbelangrijkste, zeker nu."

Strijd om plek twee

De tegenstanders van Feyenoord in het gevecht om Champions League-voetbal hebben op papier lastigere duels voor de boeg. Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV. De Amsterdammers spelen ook nog tegen FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben.

Feyenoord zelf treft na Fortuna Sittard alleen nog AZ (thuis) en eindigt bij PEC Zwolle uit.