Terwijl Feyenoord op bezoek is bij Fortuna Sittard, stond er ineens een bijzondere gast voor het uitvak van de Feyenoord-aanhang. De oude grasmeester van de club, die jarenlang zorgde voor het beste veld van Nederland, werkt tegenwoordig in Sittard. Het zorgde voor een leuk onderonsje met de meegereisde Rotterdammers.

Zowel Feyenoord als Fortuna Sittard waren bezig met hun warming-up, terwijl Erwin Beltman met zijn prikker het veld nog even testte. Terwijl hij dichterbij het Feyenoord-vak kwam, hadden sommige supporters uit Rotterdam al door dat hij op het veld stond. Toen hij eenmaal voor het vak stond, zorgde dat voor een leuke wisselwerking.

Grasmeester van Feyenoord

Het bekende Komen wij uit Rotterdam? uit zijn keel werd door het uitvak beantwoordt met Ken je dat niet horen dan?! . Waarna hij met de prikker in zijn arm ging hossen zoals het publiek dat ook deed. De liefde voor Feyenoord is bij de oud-grasmeester nog niet verloren gegaan.

En dat is ook niet zo gek want hij was jarenlang verbonden aan de club uit Rotterdam. Beltman staat bekend als een van de beste grasmeesters van het land. Hij bezorgde Feyenoord meerdere keren de prijs voor de beste grasmat van het jaar. In 2023 vond hij het tijd om een eigen bedrijf op te zetten en te freelancen als grasmeester. Daarmee stopte de samenwerking met Feyenoord.

Beltman werkte daarna samen met meerdere clubs, waaronder Sparta, Helmond Sport en dus ook Fortuna Sittard, waar hij in ieder geval ook nog volgend seizoen het veld verzorgd.

Feyenoord komt op bezoek in Sittard met de wetenschap dat ze goede zaken kunnen doen als ze winnen. Eerder dit weekend speelden concurrenten Ajax en NEC gelijk, waardoor Feyenoord nog verder kan uitlopen op de tweede plaats. Dat zou betekenen dat ze zich direct plaatsen voor de Champions League.