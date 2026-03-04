Na het voetbalspektakel van de vorige halve finale tussen NEC en PSV, staat woensdagavond weer een bekerkraker op het programma. AZ neemt het in eigen huis op tegen het Telstar van Anthony Correia, de trainer die in de belangstellig van AZ staat. Kunnen de Witte Leeuwen zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de bekerfinale? Volg het duel hier live vanaf 20.00 uur.

Het is 34 jaar geleden dat Telstar voor het laatst de halve finale van de beker haalde, dus wat dat betreft is deze campagne in de Eurojackpot KNVB Beker al historisch. Maar het zou nog mooier zijn voor de promovendus om ook de finale in De Kuip te halen. Daarvoor moet er afgerekend worden met AZ.

Rivaliteit

Dat is een verhit potje. Van oudsher liggen de twee clubs elkaar niet zo goed. Zeker toen AZ nog niet zo heel veel beter was dan Telstar was er enige rivaliteit tussen de twee clubs uit Noord-Holland. Nu is dat wel anders, maar blijft het een mooi affiche. Een ander pikant bruggetje tussen de twee ploegen is Anthony Correia. Nog niet zo lang geleden stond hij nadrukkelijk in de belangstelling van de Alkmaarders om volgend jaar trainer te worden in Alkmaar.

Anthony Correia

Hij maakte furore met Telstar door te promoveren naar de VriendenLoterij Eredivisie en doet het daar ook naar behoren. Hij weersprak zelf ieder woord wat betreft de interesse van AZ, maar dat hij zal vertrekken uit Velsen-Zuid lijkt een ABC-tje. Er komt deze zomer hoogstwaarschijnlijk een trainerscarrousel op gang, wat voor de nodige wisselingen in het Nederlandse gilde zal zorgen.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Eerst moeten de twee ploegen maar eens uitvechten wie de bekerfinale gaat halen. Voor AZ zou het de tweede bekerfinale op rij zijn; vorig jaar waren zij ook van de partij in De Kuip. Op penalty's verloren zij van Go Ahead Eagles, dat er met de bekerwinst vandoor ging.