Voor Ron Jans is er een einde gekomen aan zijn lange carrière als voetbaltrainer. De 67-jarige oefenmeester hoopte zijn loopbaan af te sluiten met een kers op de taart, maar dat lukte niet. FC Utrecht verloor de laatste wedstrijd van Jans met 1-0. "Dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan", vertelt de afscheid nemende trainer.

Jans maakte enkele maanden geleden al bekend dat hij zou stoppen als trainer. Na een loopbaan van ruim 35 jaar, waarin hij successen boekte met onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht, gaat de oefenmeester met pensioen. "Ik heb nog niet écht een gevoel", erkent Jans enkele minuten na zijn allerlaatste duel bij ESPN.

'Dat heb ik niet vaak gedaan'

Voor de trainer van FC Utrecht gaat het ook helemaal niet om zichzelf. "Ik heb altijd geprobeerd om de voetbalwedstrijd op één te zetten. Je zet jezelf niet voorop, maar ik merkte vanmorgen wel: het is de laatste wedstrijd en ik moet straks gaan kijken op welke dag ik de container buiten moet zetten. Dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan", zegt Jans met een grote glimlach.

Volgens Jans voelt hij zich vooral bevoorrecht dat hij zoveel mooie ervaringen heeft mogen hebben, zoals het winnen van de KNVB Beker en het halen van Europees voetbal. "Ik had dit nooit verwacht. Ik begon als amateurtrainer bij HSC in Hoogezand-Sappemeer en ben uiteindelijk zó lang trainer geweest in de Eredivisie...", vervolgt Jans. "ik heb er zoveel van genoten en met zoveel fijne spelers en mensen gewerkt. Alle negatieve dingen en nederlagen weeg ik daar totaal niet tegen op. Ik heb een geweldige tijd gehad en kijk er nu naar uit om in een nieuwe hoofdstuk te beginnen."

Ander leven voor Jans en zijn vrouw

Voor Jans en zijn vrouw Marjo breekt een andere levensfase aan. Het stel verhuist definitief terug naar Drenthe, nadat het voetbal jarenlang een groot deel van hun leven bepaalde. Marjo stond tijdens de complete trainerscarrière van haar man aan zijn zijde en maakte alle verhuizingen, clubwissels en uitdagingen van dichtbij mee. "Eerst wachten er nog een aantal verplichtingen. Daarna gaan Marjo en ik twee dagen naar de Veluwe toe. En het is mooi weer, dus dan gaan we lekker fietsen", verklapt hij.

Marjo gaf eerder al aan hoe belangrijk hun onderlinge band altijd is geweest. "Samen staan we sterk. We zijn een goed team. Anders hou je het niet vol. Zeker niet in dit beroep waar veel druk op staat. Het is goed geweest. Want het kost ook ontzettend veel energie. Nu wil je daar zijn waar je je kinderen en kleinkinderen kunt helpen. Niet meer continu sjouwen en heen en weer gaan met spullen", vertelde Marjo in het AD.

