Kenneth Perez heeft zich zondag flink geërgerd tijdens Ajax - FC Utrecht. Niet alleen het matige spel werkte op de zenuwen van de ESPN-analist, ook een drinkpauze zorgde voor zichtbaar ongeloof bij de oud-voetballer van onder meer Ajax, PSV en FC Twente. "Ik word er ziek van, een drinkpauze met 21 graden", zegt Perez.

Het finaleduel tussen Ajax en FC Utrecht in de strijd om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League werd zondagmiddag tweemaal kort stilgelegd voor een drinkpauze. "Het zijn natuurlijk wel héél zware omstandigheden met 21 graden...", reageerde Perez cynisch op de vraag waarom het zo'n tam duel was.

Ergenis bij Perez

Volgens de voormalig voetballer heeft het vooral te maken met de mentaliteit. "Het is toch niet warm? Waarom hebben we drinkpauzes nodig? Wat zijn we toch allemaal aan het tutten. Echt, dit moet zo anders volgend jaar. Dit jaar heeft toch laten zien dat we het anders moeten doen als clubs… Harde mannen moeten gecreëerd worden", vervolgt hij zichtbaar geïrriteerd.

De ESPN-analist zat zich zichtbaar op te vreten langs de lijn. "Ik word er ziek van, een drinkpauze met 21 graden", zegt Perez. Daarna richtte hij zijn pijlen op de spelers van beide ploegen. "Ik hoop iedere keer verrast te worden. Laat even wat zien en dan krijg je weer zo’n lamlendige wedstrijd. Die mensen die hier komen, betalen voor de kaarten en reizen naar de wedstrijd. Doe wat, alsjeblieft", beëindigt Perez zijn betoog.

