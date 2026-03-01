Toen Jordi Cruijff pas een aantal dagen aan het roer stond bij Ajax, maakte hij direct een ingrijpende beslissing. Hij stuurde Willem Weijs weg als hoofdtrainer van Jong Ajax en had zijn vervanger al klaar staan. Dat verraste Weijs enorm, vertelt hij tegenover ESPN. "Ik wilde naar binnen lopen om kennis te maken, maar dat was al gelijk het exit-gesprek", blikt hij terug.

Cruijff kwam begin vorige maand binnen als een wervelwind bij Ajax. Een aantal dagen na zijn komst, voerde hij direct de nodige veranderingen door. Onder andere de Spaanse trainer Oscar Garcia met zijn staf, die de plek van Willem Weijs innam als hoofdtrainer van Jong Ajax. De beloften stonden destijds stijf onderaan in de Keuken Kampioen Divisie en dat past niet bij de club, vond Cruijff. "Je kunt je voorstellen dat het eerst wat heftige reacties heeft opgeroepen, maar ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de beslissing van een ander", zegt een aangeslagen Weijs bij ESPN.

Nieuwe visie binnen Ajax

Cruijff predikt dat de Onder-19, Jong Ajax en Ajax 1 nauw verbonden moeten zijn met elkaar, iets wat de afgelopen jaren niet het geval was. Dat vertelt ook Weijs, die begin dit seizoen al gesprekken voerde over de gang van zaken bij Jong Ajax.

Weijs werd trainer nadat Frank Peerenboom als assistent was doorgezet naar Ajax 1 en stond al direct voor uitdagingen. "Ik had het niet zien aankomen. Het was niet makkelijk als trainer bij Jong Ajax. Ik wilde graag met een vast team werken richting de wedstrijden in het weekend. Beuker gaf aan dat ze dat ook graag anders wilden doen binnen de organisatie. Dus ik zou kunnen trainen met de spelers die ik dat weekend tot mijn beschikking had."

Gesprek met Fred Grim

Al snel bleek dat dit in de praktijk niet haalbaar was. "We moesten in de voorbereiding jongens van de Onder-19 van hun vakantie terugbellen om oefenwedstrijden met Jong Ajax te kunnen spelen. Ik begon het seizoen zonder centrale verdedigers en ook zonder 6. Ik zette op een gegeven moment Gerald Albers centraal achterin, terwijl hij een vleugelverdediger is, maar ik dacht dat hij met zijn ervaring dat wel kon invullen. Toen hebben we dat geëvauleerd met destijds Fred Grim. Hij vertelde dat we nog enkel gingen ontwikkelen op de natuurlijke positie."

Daarmee koos Ajax bewust voor individuele ontwikkeling boven presteren in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik voelde daarvoor ook geen druk van Alex Kroes, Beuker of Grim." Tot Cruijff aan het roer kwam. "De manier van mijn ontslag, had misschien anders gekund. Ik vind dat we eerder hadden kunnen kennis maken. Als we een andere koers zouden varen, had ik graag daarin meegegaan. Nu wilde ik binnenlopen om kennis te maken, en dat bleek al het exit-gesprek."

Geen schoonheidsprijs voor Cruijff

Dat vond Weijs jammer, die ook andere problemen aankaart, waar het team mee te maken had. "De buitenwereld weet amper wat de impact is geweest van wat er allemaal gebeurd is binnen dit team. Dan doel ik natuurlijk op het overlijden van Elisa, de vriendin van Mark Verkuijl. Als je het menselijke aspect erbij betrekt, dan verdient de aanpak misschien niet de schoonheidsprijs."