Voor Jong Ajax heeft de wedstrijd tegen RKC maandagavond een andere betekenis dan normaal. Het is het eerste duel sinds het overlijden van de vriendin van Mark Verkuijl, een gebeurtenis die een zware wissel trekt op de selectie en de staf. De 19-jarige middenvelder is zelf aanwezig om samen met de nabestaanden stil te staan bij het verlies, terwijl hij logischerwijs ontbreekt op het wedstrijdformulier.

Nog voor de aftrap van het duel tussen Jong Ajax en RKC Waalwijk speelde zich op sportcomplex De Toekomst een indrukwekkend moment af. Verkuijl betrad zichtbaar geëmotioneerd het veld en legde een Ajax-shirt met rugnummer 21 en de naam Elisa neer op de middenstip.

Indrukwekkend eerbetoon

Het eerbetoon maakte diepe indruk op de aanwezigen in het stadion en de kijkers thuis. Direct daarna volgde een minuut stilte, waarbij beide teams zij aan zij stonden opgesteld. Zowel Jong Ajax als RKC speelden met rouwbanden, terwijl volledige stilte heerste op De Toekomst.

Tekst gaat verder onder foto

i Mark Verkuijl staat naast zijn ploeggenoten tijdens de minuut stilte ter nagedachtenis aan zijn overleden vriendin. ©Pro Shots

Dodelijk ongeval

De vriendin van Verkuijl was donderdag aan het hardlopen in Ede, maar werd tijdens haar rondje aangereden door een auto en overleed later aan haar verwondingen. Zij werd 21 jaar. De bestuurder reed desondanks door, maar werd later wel aangehouden. Dat meldde De Telegraaf zondag.

De tragedie heeft grote impact gehad binnen de selectie van Jong Ajax. In de dagen na het ongeval bleken meerdere spelers niet of nauwelijks in staat om te trainen. Ook tijdens het eerbetoon was de emotie bij verschillende teamgenoten zichtbaar.

Steun voor Verkuijl

De club liet al snel weten alles in het werk te stellen om Verkuijl te ondersteunen in deze moeilijke periode. Eerder brachten leden van de staf, een aantal spelers en directeur voetbalzaken Marijn Beuker een bezoek aan de middenvelder. Verkuijl woonde nog niet samen met zijn vriendin, maar volgens ingewijden waren zij wel van plan gezamenlijk een huis te kopen.

Verkuijl speelt sinds 2014 voor Ajax en doorliep vrijwel de volledige jeugdopleiding. Vorige zomer kroonde hij zich nog tot Europees kampioen met Oranje onder 19. Maandagavond stond hij niet als voetballer centraal, maar als jonge man die samen met zijn club afscheid nam van iemand die veel voor hem betekende.

